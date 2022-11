Serie A2 Basket Femminile, è di Treviso il Derby di Marca: battuta Ponzano in rimonta

Due tiri liberi decisivi di Anna Gini lanciano la Podolife Treviso nel derby di Marca contro Posaclima Ponzano, 61-59 il punteggio per la squadra di casa che può contare proprio su 13 punti della match-winner, 18 per Vespignani per la squadra di coach Iurlaro. Ponzano trova 16 punti da Favaretto e Iuliano senza riuscire però a portare a casa i due punti.

La partita - La zona della NPT è subito bucata da Varaldi che dopo una stoppata infila la tripla che apre le danze. Le difese, da entrambe le parti sono asfissianti: il tabellone si muove con i canestri di Tivenius e Gini, il 2/2 di Egwho porta alla parità dopo 4 minuti (5-5).

Le due squadre si scambiano i colpi: Tivenius fa il vuoto sotto canestro, ma è Vespigniani, da lontano, a firmare il primo sorpasso NPT (12-10). La playmaker ex Valdarno ispira un parziale ?orange?, ma Favaretto trova i suoi primi punti con un tiro da dietro l?arco. Un arresto e tiro da centro area di Iuliano fissa il punteggio alla prima pausa sul 17-15.

La zona di Treviso mette in difficoltà la Posaclima, dall?altra parte Volpato mette un 2+1 che ricaccia Ponzano sul -5. Il Parziale delle padroni di casa prosegue (25-15), a interromperlo ci pensa però Favaretto per il -8. Coach Gambarotto a metà secondo quarto ferma la gara per riordinare le idee (27-17).

Ponzano, guidata da Varaldi, ritrova garra in difesa e un 2/2 della solita Favaretto riavvicina le squadre: questa volta è Iurlo a chiamare time out. Il break biancoverde continua con un libero di Iuliano che poi trova Tivenius per il 27-22. La NPT è in gara e la seconda bomba di Vespignani (13 punti a metà gara) restituisce 10 lunghezze di vantaggio per il 33-23 del 20?.

Si ricomincia, l?intensità è bestiale, ci vogliono un paio di minuti per vedere il primo canestro, ma quando Tivenius sblocca il punteggio arrivano altri 4 punti di capitan Gobbo che costringono Treviso al time out (33-29 dopo 3 minuti).

Gini ferma l?emorragia con una tripla, le ragazze di Gambarotto però hanno le facce giuste: Tivenius da sotto e le triple di Varaldi e Iuliano regalano il -1 (38-37); altro minuto di sospensione chiesto da coach Iurlo. Il pareggio arriva con un 3/3 dalla lunetta di Favaretto: 40-40 2?30? dall?ultima pausa.

Il sorpasso non tarda ad arrivare: la guerriera Lulu Iuliano infila la bomba del 42-43, che è anche il risultato del terzo parziale.

L?ultimo periodo inizia con i fuochi d?artificio: tripla di Varaldi, canestro e fallo di Volpato e tripla di Favaretto per il 45-49! La NPT non molla e un 5-0 firmato Volpato-Vespignani riporta Treviso con la testa avanti. Iuliano suona la carica e poi è la solita Francesca Favaretto a trovare punti prima a rimbalzo in attacco e poi dalla lunetta: 52-56 a 2?30 dalla sirena.

Il break fa saltare i nervi di coach Iurlaro che dopo un antisportivo si fa espellere per proteste. Iuliano è fredda dalla linea della carità e la Posaclima tocca il +7.

Non è ancora finita, con personalità Gini spara un?altra tripla che tiene Treviso in scia nel rush finale (55-59). A 60? dal termine è di nuovo parità! Gini dalla lunetta porta Treviso in vantaggio, nel finale la gestione accorta premia le padrone di casa. Finisce 61-59.

Il tabellino di Podolife Treviso - Posaclima Ponzano 61 - 59 (17-15, 33-23, 42-43, 61-59)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 2 (1/2, 0/1), Vespignani* 18 (3/9, 3/6), Diodati NE, Amabiglia NE, Gatti 4 (2/2 da 2), Egwho* 12 (3/9 da 2), Rosset NE, Tramontin NE, Cagossi, Gini* 13 (1/4, 3/5), Ramò*, Volpato 12 (4/7 da 2) Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 14/39 - Tiri da 3: 6/15 - Tiri Liberi: 15/17 - Rimbalzi: 39 7+32 (Egwho 12) - Assist: 8 (Vespignani 3) - Palle Recuperate: 9 (Vespignani 2) - Palle Perse: 19 (Vespignani 6)

POSACLIMA PONZANO: Bianchi NE, Tivenius* 12 (6/9 da 2), Mioni, Iuliano* 16 (3/6, 2/13), Rosar, Gobbo* 6 (2/7 da 2), Favaretto* 16 (2/6, 2/4), Varaldi* 9 (0/1, 3/11), Pellegrini NE, Zuccon NE, Zanatta NE, Pertile NE Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 13/31 - Tiri da 3: 7/28 - Tiri Liberi: 12/23 - Rimbalzi: 36 10+26 (Tivenius 11) - Assist: 11 (Iuliano 5) - Palle Recuperate: 10 (Favaretto 3) - Palle Perse: 15 (Favaretto 4) Arbitri: Rodi M., Vicentini E.