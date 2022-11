Serie A2 Basket femminile, la Podolife Treviso sfiora l'impresa contro Mantova

Squadra in casa

Nuova Pallacanestro Treviso

Va vicino al colpaccio la Podolife Treviso che nel big match del Girone Nord della Serie A2 di Basket femminile, contro la San Giorgio Mantova, si arrende soltanto nel finale alla squadra biancorossa.

Senza Rosset e Diodati, ai box per problemi muscolari, le trevigiane giocano una gara gagliarda e coraggiosa, dando vita a 40 minuti molto intensi. Mantova senza Bernardoni, ha trovato in Llorente e Dell’Olio i due principali punti di riferimento e soprattutto nella difesa contro le tiratrici trevigiane una carta vincete.

La sfida si è giocata sui binari dell’equilibrio con Mantova che per due volte ha provato a scappare, riuscendo a essere sempre ripresa da Treviso. La sfida si è decisa così nei possessi finali, con i canestri di Togliani e l’errore di Zagni da tre punti che avrebbe potuto far girare la partita. Per Treviso top scorer Volpato con 13 punti, Mantova trova un 15+11 dall'oriunda Llorente.

Il tabellino di Podolife Treviso - San Giorgio MantovAgricoltura 53 - 56 (12-13, 26-30, 44-45, 53-56)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 8 (1/5, 2/5), Vespignani* 5 (0/2, 1/9), Diodati NE, Amabiglia 12 (0/1, 4/8), Gatti, Egwho* 8 (4/11 da 2), Rosset NE, Tramontin NE, Cagossi NE, Gini* 4 (2/2, 0/3), Ramò* 3 (0/3, 1/4), Volpato 13 (4/10 da 2) Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 11/35 - Tiri da 3: 8/29 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 42 16+26 (Vespignani 12) - Assist: 15 (Vespignani 11) - Palle Recuperate: 2 (Zagni 1) - Palle Perse: 14 (Zagni 5)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Dell'olio* 10 (5/10, 0/1), Llorente* 15 (4/10 da 2), Togliani* 7 (2/4 da 2), Petronio 4 (2/3 da 2), Bevolo 7 (2/4, 1/4), Bottazzi* 1 (0/1, 0/5), Truzzi NE, Labanca 2 (1/5 da 2), Orazzo* 10 (2/4, 1/5), Silocchi NE Allenatore: Purrone S.

Tiri da 2: 18/41 - Tiri da 3: 2/15 - Tiri Liberi: 14/20 - Rimbalzi: 42 12+30 (Llorente 11) - Assist: 10 (Orazzo 4) - Palle Recuperate: 8 (Orazzo 3) - Palle Perse: 14 (Llorente 4) Arbitri: Bernardo L., Di Tommaso M.