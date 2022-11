Serie A2 Basket femminile, blitz vincente a Carugate per la Podolife Treviso

Squadra in casa

Seconda vittoria consecutiva per la Podolife Treviso che dopo la vittoria nel derby di Marca con la PosaClima Ponzano espugna, d’autorità, anche il parquet di Carugate.

Vittoria meritata per le Orange che hanno ritrovato per qualche minuto anche Diodati e Rosset, utili per dare nuova linfa alle rotazioni trevigiane.

La partita - Dopo un avvio equilibrato, è nel secondo quarto che si decide la partita, con Treviso che piazza un parziale incredibile di 26-8, arrivando all’intervallo sull’ampio vantaggio di 22-38.

La Podolife chiude con Vespignani, Gini e Ramò in doppia cifra e con la squadra brava a gestire nel secondo tempo il vantaggio e portando con lucidità ed esperienza a casa due punti importantissimi per la classifica e soprattutto per il morale.

Il tabellino di Dimensione Bagno Carugate - Podolife Treviso 49 - 61 (14-12, 22-38, 34-52, 49-61)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Belosevic* 6 (2/9, 0/1), Usuelli 2 (1/2, 0/1), Diotti* 18 (5/10, 2/8), Osmetti, Cassani* 12 (4/7, 1/5), Andreone, Nespoli* 5 (2/4, 0/2), Khozobashiovska, Faroni, Baiardo* 6 (0/3, 2/6), Marino NE Allenatore: Colombo A.

Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 5/27 - Tiri Liberi: 6/8 - Rimbalzi: 38 10+28 (Belosevic 9) - Assist: 14 (Cassani 4) - Palle Recuperate: 13 (Belosevic 4) - Palle Perse: 20 (Cassani 5)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 5 (1/7, 1/4), Vespignani* 12 (3/7, 1/3), Diodati, Amabiglia NE, Gatti 6 (3/6 da 2), Egwho* 8 (4/9 da 2), Rosset 4 (2/3 da 2), Tramontin NE, Sponchiado NE, Gini 11 (0/1, 2/7), Volpato* 2 (1/2 da 2), Ramò* 13 (3/5, 2/5) Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 17/40 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 4/4 - Rimbalzi: 34 6+28 (Egwho 7) - Assist: 18 (Vespignani 6) - Palle Recuperate: 9 (Vespignani 3) - Palle Perse: 18 (Zagni 3) Arbitri: Spinelli J., Martinelli M.