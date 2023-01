Podolife NPT Treviso, Stefania De Vei: "In Città il basket di alto livello è anche 'rosa'"

Sette vittorie, 14 punti in classifica e sesto posto. La prima parte del campionato di Serie A2 di basket femminile della Podolife Treviso si è chiusa con un segno assolutamente positivo.

La vice presidente, Stefania De Vei ha fatto un primo bilancio della stagione. Ecco i suoi pensieri

“Siamo molto soddisfatti dei risultai ottenuti fino ad oggi – dice De Vei - La squadra è formata per la maggior parte da giocatrici alla prima esperienza in maglia NPT e lo staff tecnico è completamente nuovo, abbiamo avuto bisogno di tempo per amalgamare il gruppo e cominciamo a vedere i frutti del lavoro svolto”.

Non sono infatti mancate le difficoltà per il gruppo trevigiano che ha superato diversi infortuni e ancora oggi deve rinunciare a una giocatrice come Amabiglia:

“Grazie ad uno staff di alto livello siamo riusciti, anche nei momenti più complicati di questa prima parte del campionato, dovuti soprattutto ai molti infortuni che hanno tenuto lontane dal campo giocatrici importanti, a tenere alti i ritmi di allenamento e a costruire l’identità di questa squadra”.

Per la Nuova Pallacanestro Treviso al secondo anno in serie A2 femminile, questi risultati sono la conferma dell’ottimo lavoro svolto a livello societario e della crescita di un progetto che è solo all’inizio.

Ed ecco perché è fondamentale il supporto delle aziende che hanno creduto fin dall’inizio nel progetto NPT: “Ringraziamo tutti i nostri sponsor chi ci danno il fondamentale supporto per portare avanti questo campionato – conclude De Vei - con loro stiamo cercando di sviluppare un progetto serio facendo riconoscere Treviso come una realtà importante della pallacanestro femminile italiana e come una città dove il basket di alto livello è anche “rosa”. Grazie anche al nostro pubblico che ci sostiene sempre e speriamo aumenti ancora fino a diventare il nostro valore aggiunto durante le partite”.

Ora però c’è da pensare alla seconda parte del campionato che inizierà con la trasferta insidiosa sul campo di Bolzano e subito dopo la sfida alla corazzata Sanga Milano.

Ma NPT non è solo la prima squadra: “L’obiettivo di questo nuovo anno è quello continuare ad impegnarci per cercare di migliorare sempre di più, sia con la prima squadra e soprattutto con il settore giovanile dove abbiamo intenzione di investire risorse per poterlo ampliare e far crescere le ragazze tecnicamente e soprattutto umanamente”