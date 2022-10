La Logiman Broni sbanca il PalaPascale: Podolife Treviso battuta 51-57

Squadra in casa

Squadra in casa Nuova Pallacanestro Treviso

Inizia forte, s'illude e poi subisce la rimonta della Logiman Broni. Si può riassumere così la brutta serata della Podolife Nuova Pallacanestro Treviso che al PalaPascale incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con Sanga Milano.

Ko che lascia l'amaro in bocca perchè Treviso ha comandato la sfida per 32 minuti, arrivando addirittura alla penultima sirena sul 45-37. Poi la zona e lo scarso feeling al tiro hanno permesso alle ospiti di ribaltare l'inerzia della sfida chiudendo addirittura l'ultimo quarto con un 6-20 emblematico per spiegare il blackout orange.

Non sono bastate le ottime prestazioni di un'Egwoh in spolvero e di un'Amabiglia fondamentale nel finale di terzo quarto con 8 punti consecutivi che hanno dato una boccata d'ossigeno al gruppo.

La partita - La gara era iniziata bene per le orange, partite a mille e capaci trovare la doppia cifra di vantaggio già dopo 5 minuti. Le basse percentuali al tiro e tanto nervosismo non permettono a Broni di rientrare in partita e all'intervallo lungo Treviso si portava un bottino di dodici punti, 31-19.

La ripresa invece ha offerto un altro copione, con la Logiman a prendere in mano le redini della sfida e la Podolife incapace di trovare soluzioni alla zona.

Il tabellino di Podolife Nuova Pallacanestro Treviso - Logiman Broni 51 - 57 (21-12, 31-19, 45-37, 51-57)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 8 (2/5, 1/4), Vespignani* 1 (0/2, 0/4), Diodati 2 (0/1, 0/2), Amabiglia 10 (2/2, 2/5), Gatti NE, Egwho* 12 (6/12 da 2), Rosset* 7 (2/8, 0/5), Tramontin NE, Cagossi NE, Gini 3 (0/1, 1/1), Ramò* 6 (3/7, 0/3), Volpato 2 (1/5 da 2) Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 16/43 - Tiri da 3: 4/24 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 42 9+33 (Egwho 12) - Assist: 15 (Rosset 10) - Palle Recuperate: 10 (Egwho 4) - Palle Perse: 17 (Squadra 5)

LOGIMAN BRONI: Miccoli, Carbonella NE, Giordano*, De Pasquale* 9 (3/3, 0/5), Manzotti* 4 (2/8, 0/4), Colli 5 (1/5, 1/4), Kantzy* 8 (3/7, 0/1), Grassia 4 (0/2 da 3), Bonvecchio 13 (2/4, 3/5), Mattera*, Coser 14 (3/5, 2/5) Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 14/33 - Tiri da 3: 6/27 - Tiri Liberi: 11/11 - Rimbalzi: 41 6+35 (Coser 13) - Assist: 6 (Colli 2) - Palle Recuperate: 8 (Colli 4) - Palle Perse: 15 (Manzotti 4) Arbitri: Foschini M., Alessi N.