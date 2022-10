Alla PosaClima Ponzano non riesce lo scherzetto: vince l'Autosped 45-55

La PosaClima Ponzano non riesce, per un soffio, a fare lo sgambetto alla quotatissima Autosped Castelnuovo Scrivia. Finisce 45-55 al termine di 40 minuti combattutissimi dove le padrone di casa hanno il pregio di combattere con le unghie e con i denti per rimanere in partita cedendo solo nel finale per lo sforzo profuso.

“Penso che dobbiamo essere orgogliosi della partita che abbiamo fatto - commenta a fine gara Coach Gambarotto - Non siamo stati premiati delle scelte offensive: siamo sulla giusta strada ed è la stessa che dobbiamo continuare a percorrere nel proseguo del campionato.”

La partita - Il match di Halloween è aperto da un canestro dell’ex di giornata, Francesca Leonardi; a rispondere ci pensa subito Marta Pellegrini. Parziale di 4 a 0 Castelnuovo con Marangoni e Baldelli che puniscono le disattenzioni delle ragazze in maglia nera questa sera. È ancora Baldelli, dopo il libero segnato da Tivenius, a colpire per il 3-8. L’attacco della Posaclima è in difficoltà, ma la difesa è tosta e non fa scappare le piemontesi. Non si segna più! È Capitan Gobbo a sbloccare la situazione per il -3, ma Marangoni conduce il parziale che costringe al timeout coach Gambarotto (5 a 13). Il primo quarto si chiude sul 5 a 16 Castelnuovo.

Marangoni ricomincia da dove aveva finito e apre il secondo periodo con un altro canestro. Pellegrini torna a segnare con un bel movimento spalle a canestro. Favaretto con un 1 su 2 dalla linea della carità riporta la Posaclima sul -12 (8-20). Finalmente l’attacco trova un po’ di ritmo: Varaldi con un arresto e tiro di grande eleganza smuove il punteggio, replica Iuliano alzando la parabola riducendo lo svantaggio alla singola cifra. Il parziale di 7-0 Posaclima anima le 200 persone del Palacicogna con Gobbo che va in contropiede. Ci pensa però Leonardi a zittire il PalaCicogna. Gobbo con personalità e garra riaccende una gara che ora si fa davvero entusiasmante. Ponzano c’è e capitan Gobbo aizza la folla con 6 punti consecutivi. Molino è costretto a chiamare timeout seppur ancora in vantaggio di 4 lunghezze (19-23). In uscita dal timeout Marangoni si porta a casa un gioco da 3 punti veramente d’oro per le ragazze in maglia rossa. Secondo periodo chiuso sul 19 a 26 Scrivia.

Baldelli mette a segno i primi punti secondo tempo ma Tivenius risponde subito presente (21-29). Improvvisamente le squadre trovano le percentuali e la partita si infiamma. Iuliano risponde a Marangoni, ma Leonardi e ancora Marangoni riportano Austosped sul +12. Tivenius vince il duello diretto contro la croata Premasunac, Iuliano scalda la mano con il primo canestro da 3 di Ponzano (0/7 fino a quel momento) ma la solita Marangoni gioca d’esperienza e mette dentro altro 2 punti. Ancora Iuliano per il -8, ma è di nuovo Leonardi a riportare il vantaggio in doppia cifra (30-40). Pellegrini spara da lontano (-6): il Palacicogna è una bolgia. A chiudere il quarto è Gianolla, con calma olimpica sul 34-42.

L’ultimo periodo si apre con la solita incontenibile Marangoni. Pellegrini e Bianchi portano la Posaclima a 5 punti, ma Marangoni (25 punti alla fine) firma un contro parziale di 5-0. La lotta è senza quartiere: entrambe le squadre danno tutto ma il cinismo e l’esperienza di Castelnuovo non lasciano scampo a Ponzano. Quando si sblocca anche Premasunac la Posaclima si deve arrendere. Il risultato finale è 45 a 55 per le Giraffe.

Il tabellino di POSACLIMA PONZANO – AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA 45-55 (5-16, 19-26, 34-42, 45-55)

Posaclima Ponzano: Bianchi (0/2 da 2), Tivenius 9 (3/7, 0/1), Mioni 6 (3/4 da 2), Iuliano 10 (3/7, 1/5), Gobbo 9 (4/7 da 2), Favaretto 1, Varaldi 2 (1/2, 0/2), Pellegrini 8 (2/8, 1/10). N.e.: Pertile, Rosar, Zanatta. All.: Gambarotto

Autosped Castelnuovo Scrivia: Marangoni 25 (7/9, 3/5), Premasunac 8 (3/5, 0/1), Leonardi 8 (4/8, 0/2), Baldelli 14 (5/9, 1/3), Gianolla (0/4, 0/2), Smorto (0/2, 0/3), Gatti (0/1 da 2). N.e.: Bernetti, Rulli, Bonasia, Ravelli, Castagna. All.: Molino.