Serie A2 femminile, Treviso crolla contro Castelnuovo Scrivia: la cronaca ed il tabellino

Non ha praticamente avuto storia il match del PalaOltrepo di Voghera dove la padrone di casa della Autospeed Castelnuovo Scrivia hanno inflitto una secca sconfitta alla Podolife Treviso, la terza su tre gare fin qui disputate. Finisce con un netto 76-45 risultato che rispecchia alla perfezione il divario tra le due squadre.

La partita. Apre la terza giornata d'andata Treviso con un canestro dall'angolo di Degiovanni; il play trevigiano (4 assist) inventa ancora e Zagni muove la retina per il +5 trevigiano (0-5). Si sblocca anche Castelnuovo con un tiro da oltre l'arco di Bernetti ma risponde ancora Degiovanni, che nei primi minuti sembra indiavolata, bruciando la difesa di casa e portando Treviso sul 3 a 7. Rulli e Gatti rispondono a Degiovanni (5 pt nel quarto) e riportano il punteggio in parità (7-7). Moravcikova per Treviso, con un gran movimento spalle a canestro, mette a referto i primi suoi 2 punti del match e costringe coach Zara al primo timeout del match (7-9). Esce bene Castelnuovo dal timeout, due canestri consecutivi di Gatti (16 punti) danno il primo vantaggio del match alle padrone di casa (11-9). Gatti per la formazione di casa che in questa frazione di gioco sembra incontenibile (8 pt nel quarto) e poi De Pasquale, costringono coach Silvia Martinello a chiamare timeout sul 15-10 Castelnuovo. Botta e risposta da entrambi i lati del campo, Beraldo in contropiede per Treviso e Rulli da oltre l'arco per Autosped, fissano il punteggio sul +6 per le padroni di casa chiudendo la prima frazione di gioco sul 20 a 12.

Il secondo quarto si apre con un mini-parziale per le "giraffe" firmato dal duo Colli-Rulli (24-12); la Podolife fatica a trovare la via del canestro e i due tiri liberi di De Pasquale, sanciscono il massimo vantaggio sul 26 a 12. Treviso finalmente riesce a sbloccarsi graziealla capitana Diodati e con l'uno su 2 dalla lunetta di Degiovanni (28-15). Castelnuovo continua con i mini parziali, altri 4 punti per le padroni di casa firmati D'Angelo-Castagna che costringono Martinello a fermare il match sul risultato di 32 a 15. Treviso riesce a ritrovare la via del canestro alla fine del quarto con un bel contropiede di Beraldo che fissa il punteggio di metà gara sul 38 a 19 Castelnuovo.

Al ritorno dalla pausa lunga il gioco si apre con Anna Gini, dalla punta ed oltre i 6.75 e subito dopo Zagni, aprono la terza frazione di gioco (38-22). Castelnuovo risponde presente con un tiro da oltre l'arco di Rulli (41-22). Ancora Giulia Rulli per le padrone di casa che questa volta da dentro l'area mette a segno due punti facili che sanciscono il +20 "giraffe". Un'indiavolata Rulli (18 punti) continua a muovere la retina ma Gini cerca di tenere a galla la formazione trevigiana sul 46 a 26. Troppa Valentina Gatti per la Podolife Treviso, 6 punti consecutivi fissano il punteggio sul 54 a 26. Treviso segna e lo fa con un tiro da 3 di Zagni; un mini break trevigiano concluso con uno spin-move di Vaidanis chiude il quarto sul 57 a 35 Castelnuovo.

Ad aprire l'ultima frazione di gioco è Moravcikova con un tap-in vincente; Bonvecchio e Bracco vanno facilmente a canestro e riportano il punteggio sul 64 a 37 per le padrone di casa. Altri due punti per Bonvecchio (66 a 40) che risponde ai 2 punti da dentro il pitturato di Moravcikova (9 punti). Il match si chiude sul risultato di 76 a 45 in favore delle padrone di casa.

Il Tabellino ufficiale di Autosped Castelnuovo Scrivia-Podolife Nuova Pallacanestro Treviso 76-45. Parziali: 20-12; 18-7; 19-16; 19-10

Autosped Castelnuovo Scrivia: Bernetti 4 (0/3, 1/2), Bonvecchio 12 (3/9, 1/1), De Pasquale 11 (3/5, 1/4), Rulli 18 (6/10, 2/5), Gatti 16 (8/11 da2); D'Angelo 2 (1/5 da 2), Bracco 5 (1/1, 1/2), Castagna 2 (1/1, 0/1), Colli 6 (3/5, 0/2), Sangan (0/1 da 3), Bassi. N.e.: Bonasia. All.: Zara.



Podolife Nuova Pallacanestro Treviso : Degiovanni 6 (1/4, 1/3), Beraldo 5 (2/4 da 2), Gini 5 (1/6, 1/3), Zagni 7 (2/4, 1/4), Moravcikova 9 (3/17 da 2); Diodati 2 (1/1, 0/1), Vaidanis 8 (2/4, 1/2), Zecchin 1 (0/2 da 2), Zennaro, Merlini, Volpato 2 (0/4, 0/1). N.e.: Battilotti. All.: Martinello.

Arbitri: Mamone, Paulina.

Note: pq 20-12, sq 38-19, tq 57-35. Tiri da 2: Scrivia 26/50, TV 12/48; tiri da 3: Scrivia 6/18, TV 3/13; tiri liberi: Scrivia 6/13, TV 12/20. Rimbalzi: Scrivia 12+42 (Gatti 2+11), TV 9+28 (Volpato 4+3); assist: Scrivia 21 (Bonvecchio 8), TV 7 (Degiovanni 4).