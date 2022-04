Serie A2 femminile, Treviso vince il Derby con Ponzano e chiude al dodicesimo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Ponzano

Ultima giornata di regular season per la Podolife Treviso che affronta la Posaclima Ponzano priva di Rescifina e Sekulic. Treviso, reduce da due vittorie consecutive ma anche decimata (Battilotti infortunata al naso), inizia con Degiovanni, Beraldo, Perisa, Merlini e Zagni. Coach Zimerle risponde con Giordano, Gobbo, Brunelli, Zecchin e Van Der Keijl.

Ponzano parte forte con Zecchin che mette a segno i primi punti della partita, Treviso risponde con una Merlini ispirata che riesce a farsi spazio sotto canestro mettendo a referto 4 punti importantissimi (6-4). Treviso con Perisa ingrana una marcia in più ed inizia a dettare il passo. Treviso prova l’allungo con la coppia Beraldo – Volpato e mette il +4 il primo quarto (19-23).

Sempre superiorità nel secondo quarto per la Podolife Treviso che cerca di scappare via con una tripla di Gini condita anche da un 2+1 di Volpato importantissimo. Ponzano si tiene a galla viaggiando molto in lunetta (Van Der Keijl e Gobbo) riportandosi a -8 a fine quarto.

Terzo e quarto quarto dove le due squadre si equivalgono da entrambe le parti del campo, Ponzano trova la via del canestro questa sera da oltre i 6.75 con Camporeale ma Treviso è brava a rispondere con un ispirata Perisa che a fine partita chiuderà con ben 22 punti.



Ultimi minuti di gioco concitati che han rispecchiato un po’ il match d’andata ma questa volpa la Podolife ha mantenuto il controllo della gara chiudendo con una “bomba” importantissima di Perisa che chiude definitivamente il match sul 73 a 79

Il tabellino ufficiale di Ponzano Basket - Podolife Nuova Pall. Treviso 73 - 79 (19-23, 42-48, 61-64, 73-79)



PONZANO BASKET: Carrer NE, Bianchi 1 (0/1 da 2), Giordano* 12 (2/8, 2/5), Camporeale 8 (2/5 da 3), Siviero NE, Gobbo* 6 (1/5 da 2), Carraro 6 (1/4, 1/2), Van Der Keijl* 15 (5/12 da 2), Brunelli* 13 (2/7, 3/10), Zecchin* 12 (1/2, 2/5) Allenatore: Zimerle A.



Tiri da 2: 12/39 - Tiri da 3: 10/27 - Tiri Liberi: 19/25 - Rimbalzi: 45 19+26 (Van Der Keijl 18) - Assist: 20 (Giordano 7) - Palle Recuperate: 7 (Giordano 3) - Palle Perse: 12 (Van Der Keijl 4)



PODOLIFE NUOVA PALL. TREVISO: Degiovanni* 9 (3/3, 1/2), Perisa* 22 (6/12, 3/6), Zagni* 2 (0/2, 0/1), Diodati 7 (3/5, 0/1), Vaidanis 4 (2/3, 0/1), Beraldo* 4 (2/3, 0/4), Tramontin NE, Battilotti NE, Gini 8 (1/2, 2/6), Merlini* 6 (3/4 da 2), Bona NE, Volpato 17 (7/9 da 2) Allenatore: Rossi F.



Tiri da 2: 27/43 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 7/11 - Rimbalzi: 36 7+29 (Perisa 10) - Assist: 24 (Zagni 5) - Palle Recuperate: 6 (Beraldo 3) - Palle Perse: 12 (Perisa 2)



Arbitri: Scolaro A., Mamone L.