Serie A2 femminile, la Podolife Treviso batte l'AS Vicenza e salva la categoria

La Podolife Nuova Pallacanestro Treviso supera di misura l'AS Vicenza, 54-53 il finale, e conquista così la salvezza in Gara 3 del Playout del Girone Nord del campionato di Serie A2 di basket femminile.

Mentre le vicentine, che avevano espugnato il parquet di Treviso in gara 1, cedendo inopinatemante in casa in gara 2 si spalancano le porte della retrocessione in Serie B.

La partita - E' stato un match molto equilibrato quello che che ha determinato la salvezza di Treviso. Una partita in cui la tensione della posta in palio si è fatta sentire con le due squadre contratte in campo.

La giocata decisiva arriva a 2'' dalla sirena finale, con le trevigiane sotto di due lunghezze (51-53) e la tripla pazzesca messa a segno da Perisa che vale la permanenza in Serie A2.

Il tabellino di Podolife Nuova Pall. Treviso - A.S. Vicenza 54 - 53 (16-12, 32-32, 43-45, 54-53)



PODOLIFE NUOVA PALL. TREVISO: Degiovanni* 4 (1/4, 0/1), Perisa* 8 (1/6, 2/4), Zagni 11 (1/1, 2/5), Diodati 10 (5/7, 0/1), Vaidanis NE, Beraldo*, Tramontin NE, Battilotti* 2 (1/1 da 2), Gini 3 (0/1, 1/4), Merlini NE, Bona NE, Volpato* 16 (6/11 da 2) Allenatore: Rossi F.



Tiri da 2: 15/33 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 35 7+28 (Volpato 8) - Assist: 10 (Perisa 3) - Palle Recuperate: 3 (Zagni 1) - Palle Perse: 20 (Perisa 7)



A.S. VICENZA: Bellon NE, Monaco* 11 (4/9, 1/4), Zadra NE, Garzotto 8 (3/4, 0/1), Mioni 3 (1/2 da 2), Sturma* 10 (3/6, 1/3), Villarruel* 9 (0/3, 2/5), Reschiglian NE, Baruffato NE, Chrysanthidou* 3 (1/3, 0/1), Tagliapietra* 9 (2/12, 1/5) Allenatore: Zordan P.



Tiri da 2: 14/39 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 33 10+23 (Chrysanthidou 8) - Assist: 8 (Sturma 4) - Palle Recuperate: 11 (Sturma 5) - Palle Perse: 15 (Sturma 5)