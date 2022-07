Serie A2 femminile, la Nuova Pallacanestro Treviso saluta Coach Filippo Rossi

La presidente Marika Possamai e tutta la società della Nuova Pallacanestro Treviso salutano e ringraziano Coach Filippo Rossi che nella prossima stagione non farà parte dello staff tecnico trevigiano. E quanto si legge sulla Pagina Facebook ufficiale del Club.

"A Filippo - si legge sempre sulla Pagina Facebook del Club - va un grandissimo ringraziamento per il lavoro svolto in queste annate che ci hanno visto crescere assieme attraverso mille emozioni e con i risultati che ci hanno portato a conquistare sul campo una salvezza preziosa, alla prima avventura nel campionato di serie A2"

“Credo non ci sia parola migliore di un “Grazie” da rivolgere a Filippo Rossi - sono le prime parole della presidente Marika Possamai - In queste stagioni e, soprattutto nell’ultimo anno, ha svolto un lavoro incredibile con la squadra, guidando le ragazze a un risultato straordinario come la salvezza nella nostra prima stagione di serie A2. Filippo è un tecnico competente e molto preparato, ma soprattutto una splendida persona. Gli auguriamo un enorme in bocca al lupo per il suo futuro cestistico e personale".

La Nuova Pallacanestro Treviso ringrazia nella stessa nota l’assistente e preparatore fisico Daniele Altin che ha lavorato con dedizione e professionalità al fianco di Coach Rossi nell’attività tecnica oltre a seguire, scrupolosamente, la preparazione fisica delle atlete.

"Grazie mille anche a Daniele - conclude la presidente Marika Possamai - in bocca al lupo per la prossima avventura sportiva”.