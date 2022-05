Serie A2 femminile, la Posaclima Ponzano saluta Viviana Giordano

La Posaclima Ponzano Basket comunica, in una nota di stampa, che nella prossima stagione Viviana Giordano non vestirà i colori biancoverdi. Dopo due stagioni importanti, si separano così le strade con la playmaker campana classe 1989, grande protagonista dell’ascesa del club trevigiano. Club che ha contribuito a portare fino al raggiungimento dello storico traguardo dei Playoff in questa stagione.

"La società - si legge nella nota - ringrazia di cuore Viviana Giordano per queste due stagioni vissute alla grande sia sotto l’aspetto tecnico che umano e le augura le migliori fortune a livello professionale, cestistico e personale.Grazie di tutto"