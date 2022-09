PosaClima Ponzano, al PalaCicogna arriva la corazzata Udine

Dopo una settimana intensa tra allenamenti e scrimmage, mercoledì contro la Reyer, al Palacicogna arriva l’APU Delser Udine di coach Massimo Riga.

La formazione friulana, reduce da un doppio match contro la Podolife Treviso e dall’ultima amichevole conto l'AS Vicenza, sarà un test molto valido per la PosaClima Ponzano.

Roster al completo per coach Gambarotto che dopo aver recuperato Favaretto, infiammazione al polso, e aver inserito anche la dodicesima giocatrice nelle rotazioni (Elvira Bona in prestito da Treviso), può affrontare a viso aperto una formazione candidata per la prossima promozione in A1.

La formazione di coach Gambarotto replicherà a Ponzano, Martedì 20, per un ulteriore test amichevole contro i Giants (ex squadra di Paganino e Favaretto).

“Sono molto fiera del lavoro che stiamo facendo come squadra - dichiara al sito ufficiale del club Matilde Bianchi, protagonista di queste prime amichevoli - ci siamo integrate tutte molto bene e in questo modo è più facile per noi trovarci altrettanto bene in campo".

E ancora: "Durante la preparazione abbiamo sempre cercato di dare il massimo per essere pronte per l’inizio del campionato. Le due amichevoli che abbiamo fatto sono servite tanto per metterci alla prova, sopratutto nell’ultima in cui era molto più difficile rimanere costanti per tutti i 40 minuti di gioco"

"Abbiamo cercato di mettere in pratica tutto quello che abbiamo preparato durante le tre settimane di preparazione - conclude Bianchi - Il test di sabato contro Udine sarà un’ulteriore prova per la squadra, quindi dobbiamo scendere in campo decise e pronte per giocare una partita con molta intensità e voglia, cercando sempre di divertirci.”

L’amichevole sarà a porte chiuse per volontà di entrambe le società. Aggiornamenti quarto per quarto via social e l’articolo saranno disponibili nei canali ufficiali di Ponzano Basket