Serie A2, la Podolife Treviso sfiora l'impresa: contro l'Alpo finisce 71-67

Squadra in casa

Squadra in casa Alpo

La Ecodent Alpo batte la Podolife Treviso, 71-67 il finale, aggancia il gruppo a quota 24 punti e si prende il sesto posto, grazie alla classifica avulsa, del Girone Nord del campionato di Serie A2 di basket femminile.

Prova solidissima di Mancinelli per Alpo, un 14+14 che trascina la squadra veneta; Treviso di contro con 22 di El Habbab, miglior prestazione in maglia trevigiana che non vale però la sesta posizione.

Si chiude quindi con una sconfitta la regular season della Podolife Treviso che cede nel derby decisivo. Non è bastata, come detto, una super El Habbab da 22 punti, ben coadiuvata da Rosset che ne piazza 19 ed una rimonta clamorosa nell'ultimo quarto per conquistare i due punti.

Punti che sarebbero valsi il referto rosa ed il quinto posto finale. La Podolife Treviso scivolta così al settimo posto, una posizione che ai playoff la costringerà a sfidare la corazzata Autospeed Castelnuovo Scrivia.

Il tabellino Ecodent Alpo - Podolife Treviso 71 - 67 (19-20, 33-33, 54-41, 71-67)



ECODENT ALPO: Marinkovic* 6 (0/1, 2/5), Turel* 11 (2/11, 2/4), Fiorentini NE, Rosignoli 7 (2/4, 1/4), Diene* 8 (1/4, 2/2), Moriconi* 6 (3/5, 0/6), Soglia 10 (5/9 da 2), Furlani NE, Vitari 7 (2/2, 1/1), Mancinelli* 14 (5/7, 0/3), Franco NE, Pastore 2 (1/3 da 2) Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 21/46 - Tiri da 3: 8/25 - Tiri Liberi: 5/8 - Rimbalzi: 43 12+31 (Mancinelli 14) - Assist: 16 (Mancinelli 7) - Palle Recuperate: 7 (Soglia 2) - Palle Perse: 12 (Moriconi 3)



PODOLIFE TREVISO: Zagni* 10 (1/4, 2/3), Vespignani* 9 (2/9, 0/2), Diodati, El Habbab* 22 (5/9, 3/4), Amabiglia, Egwho NE, Rosset* 19 (3/7, 3/3), Gini, Ramò* 3 (0/2, 1/3), Volpato 4 (2/5 da 2)

Allenatore: Iurlaro F. Tiri da 2: 13/38 - Tiri da 3: 9/22 - Tiri Liberi: 14/15 - Rimbalzi: 36 6+30 (El Habbab 9) - Assist: 17 (Rosset 7) - Palle Recuperate: 6 (Vespignani 3) - Palle Perse: 13 (Rosset 4)

Arbitri: Ricci A., Caracciolo L.