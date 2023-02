Serie A2 femminile, Podolife Treviso da impazzire: il derby con Trieste è suo

Squadra in casa

Squadra in casa Nuova Pallacanestro Treviso

Vittoria pesante per la Podolife Treviso che ritrova il referto rosa dopo due sconfitte consecutive. Referto rosa che arriva nel sentito derby contro la Futurosa Trieste ed arriva al termine di 40 minuti combattuti ed intensi.

Finisce 64-62 con Ramò sugli scudi, 17 punti per lei, ben sostenuta da Rosset, che chiude il referto a 14. Non bastano alla Futurosa, i 12 punti a testa, di Miccoli, Sammartini e Streri per evitare la sconfitta.

La partita - parte forte Treviso che alla fine del primo quarto è avanti di +11, 27-16 il parziale. Nel secondo quarto le ospiti si assestano meglio sul parquet e tornano in gioco. La frazione termina 9-24 per le ospiti. Parziale che manda le squadre al riposo sul 36-40.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga nuovo allungo della Podolife che ribalta lo svantaggio di -4 e chiude la terza frazione sul 52-46. La frazione conclusiva è combattuta punto a punto ma nei possessi decisivi la maggior esperienza delle padrone di casa consegna la vittoria alla Podolife.

Il tabellino di Podolife Treviso - Futurosa #Forna Basket Trieste 64 - 62 (27-16, 36-40, 52-46, 64-62)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 9 (3/4, 1/5), Vespignani* 4 (1/2, 0/2), Diodati, Amabiglia, Gatti NE, Egwho* 5 (2/9 da 2), Rosset* 14 (4/9, 1/5), Gini 6 (2/5 da 3), Ramò* 17 (2/5, 4/8), Sponchiado NE, Volpato 9 (4/8 da 2) Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 16/38 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 8/12 - Rimbalzi: 36 11+25 (Egwho 9) - Assist: 15 (Rosset 5) - Palle Recuperate: 14 (Vespignani 5) - Palle Perse: 16 (Rosset 6)

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri 12 (1/7, 3/8), Zanne NE, Cumbat* 8 (1/2, 2/2), Castelletto 9 (3/7 da 2), Bosnjak* 6 (0/2, 2/3), Miccoli* 14 (6/14 da 2), Grassi 2 (1/1 da 2), Sammartini* 11 (4/8, 1/2), Lombardi NE, Carini* Allenatore: Scala A.

Tiri da 2: 16/41 - Tiri da 3: 8/16 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 40 8+32 (Miccoli 11) - Assist: 9 (Cumbat 2) - Palle Recuperate: 11 (Cumbat 3) - Palle Perse: 27 (Cumbat 5) - Cinque Falli: Miccoli