Basket, Serie A2 femminile: serata da dimenticare per la Podolife Treviso

Vittoria scaccia crisi per la San Giorgio MantovAgricoltura grazie ad una prestazione netta e solida, tanto per punteggio quanto per sostanza di gioco. Vittoria che arriva sfruttando la pessima serata al tiro della Podolife Treviso che paga peraltro un primo quarto dove sigla solo 6 punti.

Finisce 60-47 con le trevigiane che presentano in panchina il nuovo arrivo El Habbab, non utilizzata. Rosset mette 14 punti, ma con un 2/11 dal campo e con le ragazze di Iurlaro che tirano complessivamente molto molto male. Mantova di contro trova 18 punti di una positiva Orazzo che somma ai 13 di Bottazzi e agli 11 di Llorente.

Per la Podolife Treviso arriva così la nona sconfitta stagionale su 18 match, una sconfitta che però non pregiudica la corsa ai Playoff del Girone Nord del Campionato di Serie A2 di basket femminile.

Il tabellino di San Giorgio MantovAgricoltura - Podolife Treviso 60 - 47 (14-6, 30-16, 47-32, 60-47)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Dell'Olio V.* 4 (2/7, 0/4), Llorente* 11 (3/10 da 2), Togliani*, Petronio 4 (2/3, 0/1), Bevolo 8 (3/10, 0/2), Ndiaye, Bottazzi* 13 (3/3, 2/5), Bonizzato, Labanca 2 (1/2 da 2), Orazzo* 18 (6/12, 2/2), Silocchi Allenatore: Purrone S.

Tiri da 2: 20/48 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 8/11 - Rimbalzi: 43 16+27 (Llorente 14) - Assist: 13 (Orazzo 4) - Palle Recuperate: 15 (Orazzo 5) - Palle Perse: 18 (Squadra 5) - Cinque Falli: Bevolo

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 7 (2/4, 1/5), Vespignani* 3 (0/3, 0/1), Diodati, Sponchiado NE, Amabiglia* 6 (2/6 da 3), Egwho* 5 (2/4 da 2), Rosset* 14 (2/7, 0/4), Gini 2 (1/1, 0/3), Ramò 2 (1/1, 0/2), Volpato 8 (4/10 da 2) Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 12/31 - Tiri da 3: 3/22 - Tiri Liberi: 14/18 - Rimbalzi: 40 14+26 (Zagni 7) - Assist: 7 (Rosset 2) - Palle Recuperate: 7 (Vespignani 3) - Palle Perse: 23 (Rosset 6) Arbitri: Giunta A., Parisi A.