Serie A2 femminile, la Podolife Treviso sfiora l'impresa: Costa Masnaga vince nel finale

Grande prestazione delle ragazze di coach Iurlaro che se la giocano alla pari con una delle corazzate del campionato, ma non basta. Al termine di 40 minuti combattutissimi il Limonta porta a casa il referto rosa, 63-69 il finale.

La Limonta Costa Masnaga vince grazie ad una super prestazione di Brossmann nel pitturato dove domina con 18 rimbalzi a cui aggiunge 9 punti ma a spaccare la partita per il Basket Costa è un'ottima Fietta che dalla panchina piazza 19 punti, bene anche Caloro che chiude in doppia cifra a 11 punti.

Per la Podolife Treviso spicca la prestazione di Rosset che ne segna 16 ben coadiuvata dalla Zagni che chiude la statistica a 15, ma non basta e per le trevigiane arrivano la sconfitta sul proprio campo, la decima in stagione. Sconfitta che non pregiudica la sesta piazza in classifica ma che ora è in coabitazione con la Dimensione Bagno Carugate.

Il tabellino di Podolife Treviso - Limonta Costa Masnaga 63 - 69 (21-21, 37-39, 50-52, 63-69)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 15 (3/8, 3/5), Vespignani* 5 (2/3, 0/2), Diodati 2 (1/2, 0/2), El Habbab NE, Amabiglia 3 (0/1, 1/5), Egwho* 4 (2/4 da 2), Rosset* 16 (4/7, 2/7), Gini 7 (2/4, 1/5), Ramò* 7 (2/2, 1/5), Sponchiado NE, Volpato 4 (2/5 da 2) Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 18/36 - Tiri da 3: 8/31 - Tiri Liberi: 3/4 - Rimbalzi: 38 11+27 (Rosset 11) - Assist: 13 (Vespignani 5) - Palle Recuperate: 6 (Vespignani 2) - Palle Perse: 16 (Rosset 4) - Cinque Falli: Volpato

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 19 (2/7, 2/3), Osazuwa 5 (1/2 da 2), Caloro 11 (3/4, 1/2), Villa E.*, Gorini NE, Villarruel 4 (0/1, 1/5), Allievi* 9 (2/5, 0/1), Bernardi* 2 (1/2, 0/1), Tibè* 10 (5/9 da 2), Brossmann* 9 (4/8, 0/1) Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 18/41 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 21/29 - Rimbalzi: 41 11+30 (Brossmann 18) - Assist: 16 (Allievi 7) - Palle Recuperate: 8 (Allievi 2) - Palle Perse: 17 (Fietta 4) Arbitri: Bernassola A., Marcelli L.