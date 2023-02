Serie A2 femminile, colpo della Podolife Treviso: ingaggiata la nuova pivot

La Podolife Nuova Pallacanestro Treviso annuncia in una nota di stampa la firma dell'accordo per l'ingaggio dell’atleta Mounia El Habbab. Toscana, classe 1994, El Habbab porterà esperienza e talento sotto le plance della Podolife e sarà a disposizione di coach Francesco Iurlaro già dalla gara contro la San Giorgio Mantova.

Dopo l’uscita di Gatti, dunque, il roster arancionero torna al completo con El Habbab, lunga di 1,83 cm, dotata di un senso della posizione che ne fa un’ottima rimbalzista.

Mounia vanta una lunga esperienza nel campionato di serie A2, in cui ha debuttato giovanissima nel 2010/11 a Firenze dove è rimasta fino al 2016. La sua carriera è continuata vestendo le casacche di San Giovanni Valdarno in A2, prima del salto di qualità in serie A1 prima con Battipaglia e poi con Palermo. Nelle ultime stagioni ha giocato con Selargius.

Intanto la squadra è pronta per la sfida di sabato sera, palla a due ore 20.30, contro Mantova, uno scontro diretto importante in chiave playoff. Treviso sarà al completo e reduce dall’importante vittoria con la Futurosa Trieste, mentre dall’altra parte Mantova vorrà riscattare il momento delicato.

“Veniamo da una vittoria sofferta che ci ha dato un po’ di ossigeno – il commento del vice allenatore della Podolife, Juan Pernias - ora affrontiamo una squadra che vorrà riscattare il momento un po’ complesso proprio contro di noi e davanti al proprio pubblico. Per noi è uno scontro diretto, che mette in palio ben più dei 2 punti, perché vincere da loro varrebbe doppio per raggiungere i nostri obiettivi settimanali. Conosciamo però le qualità tecniche e tattiche di Mantova, noi abbiamo lavorato bene tutta la settimana e credo che sarà una partita di altissimo livello”.