Podolife Treviso, alla Palestra Pascale arriva l'Alpo Basket

Terza amichevole prestagionale per la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso che sabato pomeriggio, palla a due alle ore 18,30, si gioca a porte chiuse, sfida le cugine dell’Alpo Basket.

Settimana non facilissima per le trevigiane, alle prese con qualche problema fisico che ha costretto a rallentare i ritmi di preparazione da parte dello staff tecnico.

“È stata una settimana complicata - spiega coach Francesco Iurlaro – abbiamo perso, per un problema alla caviglia, Vespignani che speriamo di poter recuperare la prossima settimana. E anche Rosset ha un risentimento al polpaccio che le ha impedito di allenarsi al meglio in questa settimana".

E ancora: "Purtroppo questi intoppi fisici rallentano la fase di crescita della squadra. L' amichevole di domani servirà per provare alcune giocatrici in ruoli diversi e verificare la tenuta anche senza alcune giocatrici chiave. Anche Zagni ha ripreso a fare qualcosa con la squadra quindi ottima notizia".

"Per il match con la Alpo Basket - conclude Iurlaro - mi aspetto dei miglioramenti dal punto di vista fisico nel subire meno la corsa e velocità avversaria e più lucidità in attacco, limitando le troppe palle perse che avevamo avuto sabato scorso. Le ragazze hanno lavorato sodo in settimana e sono contento dell'impegno profuso”.

Sarà una sfida con tante ex, visto che sia Vespignani che Ramò hanno vestito la maglia scaligera nella propria carriera