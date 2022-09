Serie A2 femminile, passato a pieni voti il primo test della Posaclima Ponzano

Buon primo test per la formazione di coach Gambarotto nel campo delle “cugine” del Basket Istrana che si impongono per tutti i 40’ di gioco.

Ponzano schiera come quintetto iniziale Iuliano, Pellegrini, Pertile, Gobbo, Tivenius. È di capitan Claudia Gobbo il primo canestro della stagione della PosaClima Ponzano. Un bel appoggio al tabellone di Pertile e 5 punti in fila di Pellegrini segnano il primo allungo biancoverde (2-9)

La doppia differenza di categoria si fa sentire: una tripla di Bianchi e il primo canestro di Tivenius costringono Istrana al timeout sul 4-16. La formazione di casa inizia ad ingranare: è un 2+1 di Tivenius a fermare il “parzialino” delle padroni di casa.

Dopo 6 minuti coach Gambarotto ha già ruotato 10 giocatrici con efficacia e senza cali di intensità. 6 punti di Mioni e un canestro quasi sulla sirena di Pellegrini fissano il punteggio di un positivo primo quarto sul 11-34.

Il secondo periodo si apre con una tripla dall’angolo di Tivenius, ma è la coppia Pertile-Pellegrini a scavare ulteriormente il solco tra le due formazioni. Ad un canestro dell’ex Perocco, risponde un 5-0 firmato Tivenius che dimostra anche un buon istinto da dietro l’arco (2 su 2). La difesa porta a tante azione in transizione dove emergono la fantasia di Zecchin e l’efficacia di Favaretto; la Posaclima macina gioco: si diverte e fa divertire: il secondo quarto si chiude sul 8-31.

Dopo la pausa la musica non cambia: un 5-0 di Pellegrini lancia le biancoverdi! La difesa della squadra di Gambarotto stringe ancora le maglie: nascono contropiedi e canestri per tutte. Varaldi colpisce dalla distanza con la specialità della casa, ma è la fisicità della solita Tivenius ad essere impareggiabile dalle ragazze di Istrana per il 7-25.

L’ultimo quarto è pura accademia: Iuliano dopo aver diretto l’orchestra si fa vedere anche come solista, Pertile e Pellegrini strappano applausi al pubblico di casa con un paio di giocate da fuoriclasse. A 6 minuti dal termine c’è spazio anche per la più giovane del gruppo, la classe 2007 Emma Zanatta. Gli ultimi minuti servono a ritoccare i tabellini fino all'11-26.

“Ringraziamo sicuramente il Basket Istrana per la disponibilità per l’amichevole - dichiara Coach Gambarotto al termine dello scrimmage - è stato un buon match per testare il 5 contro 5 in situazione agonistica”.