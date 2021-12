Serie A2 Femminile, termina al fotofinish la sfida tra Ponzano e Torino: 55-53 il finale

Squadra in casa

Squadra in casa Ponzano

Si decide al fotofinish, 55-53, la sfida tra la Posaclima Ponzano e la Torino Teen Basket gara valida per il decimo turno del girone Nord della serie A2 femminile. Le biancoverdi di Ponzano vincono nel finale dopo aver rincorso per quasi tutti i 40' minuti e toccando anche un massimo svantaggio di 13 punti nel corso del terzo quarto.

Le ospiti si presentano al PalaCicogna ancora prive dell'infortunata Colli, ma recuperano la Baima, pur se prudenzialmente impiegata con il contagocce e ovviamente non al meglio della condizione dopo più di un mese di stop.

La partita - Dopo un'iniziale avvio punto a punto, Giauro e compagne si portano fino all'8-16 costringendo le padrone di casa al time-out. Le ragazze di coach Corrado arrivano fino all'8-20 e poi un canestro delle venete fissa il risultato del primo quarto sul 10-20.

Non cambia l'inerzia del match neanche nel secondo quarto con il Torino Teen Basket che conduce saldamente presentandosi all'intervallo lungo in vantaggio per 23-32.

Anche al rientro sul parquet dopo la pausa lunga Torino si porta al vantaggio fino al 27-40. Ponzano ritrova continuità canestro ed accorcia le distanze fino al 42-44.

L'ultimo quarto si svolge su binari di equilibrio tra sorpassi e contro sorpassi. Il punteggio è di parità, 51-51, a poco più di due minuti dal termine del match. Il Torino Teen Basket torna avanti sul 51-53 a 2'09'' dalla sirena conclusiva al termine di un'azione insistita e poi Ponzano risponde con il canestro del 53-53.

A 26'' dalla sirena il Torino Teen Basket recupera palla in difesa e coach Corrado chiama il time-out. Le ospiti perdono palla sulla rimessa, Giordano realizza con un arresto e tiro da manuale.

Segue quindi la rimessa veloce per Torino con Kraujunaite che tenta l’ultima penetrazione ma senza riuscire a tirare. La gara finisce sul punteggio di 55 a 53, al termine di un’autentica battaglia sportiva.

Il tabellino uffiiciale di Posaclima Ponzano-Torino Teen Basket 55-53 Progressione Parziali: 10-20; 23-32; 42-44.

Posaclima Ponzano: Rescifina 10, Bianchi 1, Giordano 10, Camporeale, Gobbo 12, Carraro 2, Van der Kejil 14, Brunelli 6, Sekulic. Non entrata: Carrer. All. Anna Zimerle.

Torino Teen Basket: Ferriani, Kraujunaite 10, Bevolo 14, Giauro 7, Salvini 13, Seumo, Iagulli, Baima 6, Colli, Isoardi 3. Non entrate: Ferriani e Colli. All. Mario Corrado.