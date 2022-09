Una buona PosaClima non basta, Udine vince 70-76

Seconda amichevole della settimana per la Posaclima Ponzano che ospita, per la prima volta della stagione al Palacicogna, la Women APU Udine di coach Riga. Ponzano arriva da una buona prova al Taliercio contro la Reyer mentre Udine, ancora decimata, è reduce da una sconfitta al photofinish contro Vicenza.

PRIMO QUARTO | 24-21 Apre il match Udine con un canestro da sotto di Bovenzi ma la Posaclima risponde subito presente con una tripla di Pellegrini e un jumper di Iuliano che riportano in vantaggio Ponzano. Si iscrive a referto anche Tivenius che batte Pontoni e appoggia dal lato sinistro. Risultato sul 8 a 4 e primo time out del match chiamato da coach Massimo Riga. Tivenius prima e Gobbo poi continuano ad ampliare il mini break della Posaclima che con ottime difese ferma Udine e crea punti in transizione. Serie di gite in lunetta per la squadra di casa che con Pertile (2/2) e Bianchi (1/2) si portano sul +9 a 4’46’’ da giocare nel primo quarto. Bianchi è una costante spina nel fianco delle avversarie: in entrambe le metà campo mette sempre lo zampino. Udine riesce a ritrovare la via del canestro con una bomba di Mosetti che riporta la compagine friulana sotto di 6 lunghezze (17-11). Molto fisica fino ad ora la partita e ne stanno conseguendo molte gite in lunetta da entrambe le parti. Dal campo però è sempre Mosetti a trovare la via del canestro con 4 punti di fila. Bacchini riporta ad un possesso di distanza Udine con un bel canestro da sotto e il primo quarto si chiude 24 a 21.

SECONDO QUARTO | 40-43 Super parziale di Udine in apertura di secondo quarto che mette a segno uno stordente 8-2, frutto soprattutto di due triple in campo aperto. Si iscrive alla partita anche Pertile con i suoi primi due punti ma Ronchi continua la sua giornata di grazia da oltre i 6.75m e mette a segno il suo 14esimo punto. Udine ha messo in campo una difesa molto aggressiva e la Posaclima non riesce a trovare la via del canestro come fatto nella prima frazione di gioco. Finalmente anche Zecchin si sblocca, raccoglie un super assist di Pertile e mette a segno un’importante tripla che costringe coach Riga al time out sul punteggio di 35 a 37. Ancora Zecchin da 3, con altri punti fondamentali per la formazione di coach Gambarotto che chiude il primo tempo nella scia delle friulane sul 40 a 43.

TERZO QUARTO | 54-56 Apre il quarto un’ottima difesa di Rosar e un canestro di prepotenza della svedese Tivenius, all’ottavo punto personale. Le gambe pesanti e l’intensità dei primi 20’ si fa sentire: i ferri del PalaCicogna sembrano stregati. Mosetti sblocca i 5’ di digiuno di Udine con una coast to coast contro Pertile e trovando il +4. Si sblocca anche la retina biancoverde: un bel movimento spalle a canestro di Mioni dà il via ad un parziale Posaclima. Il 2+1 di Tivenius è la conferma: assist magnifico di Pellegrini e la lunga numero 7 concretizza subendo anche fallo. Risposta di Bovenzi che ne mette a segno 3 ridando un possesso di vantaggio all’APU; altri due punti dalla linea della carità di Bovenzi che riportano la squadra friulana sul +5. Super risposta della Posaclima con Iuliano da 3 che carica tutta la squadra. Il quarto si chiude 54 a 56 per Udine.

QUARTO QUARTO Apre un’ottima Pellegrini l’ultima frazione di gioco; gioco a due Tivenius Varaldi per una tripla dell’ex lupe. Udine risponde da due ma un canestro e fallo di Favaretto portano la formazione di coach Gambarotto sul +2 (61-59). Ferma l’entusiasmo della Posaclima Mosetti che va da sola a canestro e impatta il match sul 61 pari. Altro assist di Tivenius per Bianchi che dalla media mette a segno il 63esimo punto biancoverde. Ancora Mosetti per Udine che trascina la squadra di Riga e riesce a mantenere il punteggio in parità (65-67). Susseguirsi di cambi di vantaggio negli ultimi minuti di gioco; dopo 40’ d’intensità l’amichevole termina 70 a 76 per APU Women Udine.