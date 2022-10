Con una passeggiata per le vie di Treviso la Podolife si presenta ai trevigiani

Quello di sabato 1 ottobre doveva essere un pomeriggio dedicato all’ultima amichevole preseason, invece a causa dell’indisponibilità di Alpobasket, l’impegno è saltato.

Così le ragazze della Podolife hanno approfittato dell’inatteso pomeriggio libero per andare a conoscere Treviso e il suo meraviglioso centro storico. Ma ancor di più per presentarsi alla gente di Treviso, che ha avuto modo di conoscere le protagoniste della squadra di basket della loro città.

Diodati e compagne infatti si sono ritrovate in Piazza dei Signori e hanno percorso tutta Calmaggiore firmando autografi e invitando i trevigiani all’esordio casalingo in campionato in programma il prossimo 8 ottobre alle ore 21 al PalaPascale contro Bolzano.

“Abbiamo deciso di presentarci in modo semplice alla gente di Treviso, camminando e passeggiando in mezzo a loro in un tradizionale sabato pomeriggio – spiega la presidente, Marika Possamai – È stata un’esperienza simpatica, in cui abbiamo incontrato famiglie e appassionati, soprattutto invitando tutti al PalaPascale per le gare di campionato. Treviso è una piazza che vive di pallacanestro e speriamo che oltre a quello maschile qualcuno venga a divertirsi con noi”.

Le ragazze della Podolife hanno sfilato da Piazza dei Signori lungo tutta Calmaggiore per poi fare una prima tappa davanti al Duomo.