Serie A2 femminile, partono i recuperi: a Ponzano sbarca la corazzata Team Crema

Alle spalle la batosta più pesante della stagione. All’orizzonte la sfida contro una delle corazzate del campionato, fin qui imbattuta e candidata al salto di categoria. È un momento complicato per la Posaclima Ponzano che mercoledì 9 febbraio, palla a due alle ore 20, sfida il Basket Team Crema nel recupero della seconda giornata del girone di ritorno del Girone Nord della Serie A2 di basket femminile.

Una gara sulla carta molto complicata per le biancoverdi reduci dall’81-45 contro Alpo, e con un roster in emergenza: sono infatti a rischio le presenze di almeno tre giocatrici, che saranno decise soltanto nel corso dell’ultimo allenamento.

Servirà però una reazione da parte del gruppo, che ha aggiunto finalmente Zecchin alle rotazioni, ma che dovrà fare a meno probabilmente di alcune pedine molto importanti. Ponzano però in questo 2022 ha incassato già tre sconfitte in tre gare disputate e dovrà cercare di uscire il prima possibile da questa situazione d’emergenza e ritrovare il gioco e la serenità che l’avevano portata a fine girone d’andata in zona playoff.

“Ospitiamo la squadra imbattuta del nostro girone in un recupero infrasettimanale per noi non facile – dice coach Anna Zimerle - Lunedi abbiamo ripreso il lavoro, nonostante qualche defezione per fastidi fisici, con il giusto piglio che una squadra deve avere quando attraversa un momento di calo di condizione".

E ancora: "Tutto il gruppo, staff e ragazze, con grande maturità riconosce la poca brillantezza attuale e ha gli occhi puntati sull’obiettivo che è quello di ritrovare il passo di qualche settimana fa. Per noi è in forte dubbio la possibilità di utilizzo di Rescifina e Brunelli, con Bianchi impegnata in A1. Mentre Crema e la sapiente guida di Mirco Diamanti non hanno bisogno di presentazioni.”

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di StreamingSport.