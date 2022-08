Serie A2 femminile, Michela Volpato chiude il roster della Podolife Treviso

È Michela Volpato l’ultimo tassello della Podolife Treviso per la stagione 2022-2023. Una conferma che va di fatto a chiudere il mercato orange e a definire in maniera chiara il roster a disposizione di Coach Francesco Iurlaro.

Per Volpato sarà la terza stagione in maglia trevigiana, in un crescendo di emozioni che l’hanno portata a essere prima protagonista in serie B e l’anno scorso in serie A2. Ala duttile capace di ricoprire più ruoli, Volpato sarà un elemento importante per gli obiettivi della Nuova Pallacanestro Treviso, che ha costruito un roster con 10 senior a cui si aggiungeranno anche alcune giovani interessanti che verranno ufficializzate nei prossimi giorni.

Volpato ha disputato già 48 partite in maglia orange, indossando precedentemente le casacche di Marano Vicentino, Sarcedo e Us Arcobaleno. Atleta dinamica e dotata di ottima tecnica, con la maglia di Treviso ha segnato 414 punti in carriera con un “high” di 26 in una sola partita in serie B.

“L’annuncio della conferma di Volpato chiude il nostro mercato – il commento della presidente, Marika Possamai – Michela è una giocatrice che conosce bene il nostro ambiente e ha conquistato con noi i nostri ultimi importanti traguardi. Ed ecco perché abbiamo voluto averla con noi anche nella prossima stagione, in cui vogliamo provare a fare un altro piccolo passo in avanti”.