Podolife Treviso, Zagni: "Trieste trasferta insidiosa"

Tra le giocatrici confermate dalla scorsa stagione in casa Podolife Nuova Pallacanestro Treviso c’è uno dei pilastri della squadra orange.

Parliamo di Cecilia Zagni, ala che arricchisce il roster a disposizione di Francesco Iurlaro con due caratteristiche fondamentali: talento ed esperienza.

L'Ufficio Stampa del Club trevigiano ha fatto con lei il punto dopo tre giornate di campionato. Ecco le sue parole

Seconda stagione per te a Treviso, quali sono secondo te le differenze rispetto allo scorso anno?

“L’anno scorso eravamo una squadra molto giovane che aveva l’obiettivo di mantenere la categoria e per fortuna ci siamo riuscite. Quest’anno la società ha puntato su una squadra più esperta, sia per età che per conoscenza del campionato. Abbiamo di conseguenza l’obiettivo di fare meglio per toglierci delle soddisfazioni in più nonostante il livello del campionato si sia notevolmente alzato”.

Come procede la crescita del gruppo?

“Come gruppo stiamo molto bene assieme, abbiamo sfruttato il precampionato per conoscerci anche fuori dal campo. A livello di spogliatoio ci troviamo benissimo, in campo e in allenamento abbiamo ancora dei passi avanti da fare, ma stiamo lavorando insieme per crescere e raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissate”.

Sabato vi attende una trasferta delicata sul campo di Trieste: come vi state preparando?

“Sabato sarà una trasferta tutt’altro che semplice, contro una squadra come Trieste che è una neopromossa, ma assolutamente da non sottovalutare. È una squadra che fa della voglia di correre e dell’aggressività il proprio marchio di fabbrica. Fin qui non abbiamo ancora incontrato squadre che giocano in questo modo e quindi dovremo focalizzarci sulle loro caratteristiche per non farci trovare impreparate e affrontare questa trasferta con il giusto impegno e concentrazione"