Serie A2 femminile, Bolzano schianta Treviso: 77-43 il risultato finale

Squadra in casa

Squadra in casa Alperia Bolzano

Brutta sconfitta per la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso in Gara 1 del Playout del Girone Nord di basket femminile. Vince l'Alperia Basket Club Bolzano che doma le trevigiane con un netto +34 di scarto, 77-43 il finale. Questa sconfitta di fatto spinge Treviso verso il baratro della retrocessione. Baratro dal quale era riuscita ad uscire nella fase finale della Regular Season relegando all'ultimo posto del girone la Torino Teen.

Mercoledì 14 Gara 2. L'obiettivo è uno solo, vincere e portare la Serie in Gara 3. Pena accedere alla sfida finale contro la perdente tra As Vicenza e Acciaierie Valbruna Bolzano per conservare il posto nel secondo campionato nazionale.

La partita - Parte forte Bolzano e di fatto non molla mai la presa, guidata da una sublime Ovner da 26 punti. Perisa si ferma a 5 con 2/15 dal campo mentre dall'altra parte in doppia cifra vanno anche Fall e Servillo, entrambe a 13. 36-14 alla metà e Bolzano si prende la vittoria per 34 punti di scarto, con Treviso che probabilmente pensa già a Gara 2 tra le mura amiche, mentre al PalaMazzali è show biancorosso.

Il tabellino di Alperia Basket Club Bolzano - Podolife Nuova Pall. Treviso 77 - 43 (18-8, 36-14, 54-27, 77-43)



ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO : Cremona* 3 (0/3, 1/1), Servillo 13 (3/3, 1/2), Egwho* 9 (4/8 da 2), Fall* 13 (4/5, 0/4), Ovner* 26 (7/14, 4/7), Assentato 6 (3/4, 0/3), Desaler, Iob 1 (0/0, 0/0), Schwienbacher 4 (2/3, 0/3), Vella* 2 (1/3, 0/1) Allenatore: Sacchi R.



Tiri da 2: 24/44 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 47 10+37 (Ovner 18) - Assist: 16 (Vella 5) - Palle Recuperate: 8 (Ovner 4) - Palle Perse: 13 (Egwho 5)



PODOLIFE NUOVA PALL. TREVISO : Degiovanni* 2 (1/5, 0/1), Perisa* 5 (2/10, 0/5), Zagni* 5 (0/3, 0/2), Diodati 8 (1/2, 1/1), Vaidanis, Beraldo* 8 (3/3, 0/1), Tramontin, Battilotti NE, Gini 4 (1/2, 0/4), Merlini* 4 (2/5, 0/1), Bona NE, Volpato 7 (3/7 da 2) Allenatore: Rossi F.



Tiri da 2: 13/38 - Tiri da 3: 1/17 - Tiri Liberi: 14/20 - Rimbalzi: 34 6+28 (Perisa 11) - Assist: 5 (Perisa 2) - Palle Recuperate: 7 (Degiovanni 1) - Palle Perse: 13 (Perisa 4)



Arbitri: Giudici R., Di Pilato F.