Serie A2 femminile, la Podolife Treviso travolta dalla Parking Graf Crema

Travolgente la Parking Graf Crema nell'impegno interno contro la Podolife Treviso. Finisce 83-49 in favore della squadra di Diamanti che trova 25 punti da D'Alie e 20 da Conte nella prestazione che vale un'altra vittoria in campionato. 12 punti di Volpato per Treviso, 11 per Beraldo.

La partita - Partita in equilibrio nella prima frazione che termina con Crema avanti di +1, 17-16 il parziale. Nella seconda frazione la capolista, di fatto, chiude il match. La frazione si chiude con un netto 27-7 che manda le squadre al riposo lungo sul 44-23.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Treviso sparisce dal campo e Crema colpisce da ogni posizione possibile aggiudicandosi il parziale con un imbarazzante 26-8. La frazione finale serve solo a cesellare il punteggio, vince Crema 83-49

Il tabellino di Basket Team Crema - Podolife Nuova Pall. Treviso 83 - 49 (17-16, 44-23, 70-31, 83-49)



BASKET TEAM CREMA: D'Alie* 25 (5/9, 3/5), Melchiori* 2 (1/2, 0/3), Nori NE, Conte* 20 (4/6, 3/6), Capoferri 7 (1/2, 1/1), Radaelli, Caccialanza 2 (1/2, 0/1), Parmesani, Rizzi 3 (1/4, 0/2), Pappalardo* 8 (3/7 da 2), Guerrini 2 (1/2, 0/2), Vente* 14 (5/12 da 2) Allenatore: Diamanti M.

Tiri da 2: 22/47 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 18/23 - Rimbalzi: 39 18+21 (Pappalardo 11) - Assist: 10 (D'Alie 3) - Palle Recuperate: 21 (Pappalardo 6) - Palle Perse: 19 (Vente 5)



PODOLIFE NUOVA PALL. TREVISO: Degiovanni* 2 (1/3, 0/1), Zecchin* 9 (0/7, 3/4), Zagni* 2 (1/1, 0/1), Diodati 5 (0/1, 1/1), Vaidanis 2 (1/1, 0/1), Beraldo* 11 (3/4, 1/2), Tramontin 3 (1/1 da 3), Battilotti*, Gini 3 (1/3 da 3), Merlini, Bona NE, Volpato 12 (5/7 da 2) Allenatore: Rossi F.



Tiri da 2: 11/30 - Tiri da 3: 7/14 - Tiri Liberi: 6/6 - Rimbalzi: 28 5+23 (Zecchin 5) - Assist: 11 (Diodati 3) - Palle Recuperate: 11 (Zecchin 2) - Palle Perse: 37 (Gini 9) - Cinque Falli: Zecchin, Beraldo

Arbitri: Di Pinto F., Zanetti S.