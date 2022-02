Serie A2 femminile, per la Posaclima Ponzano c'è il derby del triveneto contro la Women Apu Udine

Il momento non è sicuramente quello più facile della stagione. Tra gare da recuperare, condizione da ritrovare e quattro sconfitte sulle spalle, in casa Posaclima Ponzano c’è tanta voglia di tornare a sorridere dopo un avvio di 2022 tutt’altro che semplice.

L’occasione per il riscatto è in programma domani sera (palla a due ore 19) nel derby triveneto contro Udine: una sfida che sulla carta non mette le biancoverdi in posizione di favorite, ma che deve dare a Giordano e compagne la voglia di provarci. All’andata Ponzano sfiorò il colpaccio, ora vuole trovare il primo squillo di un 2022 che fin qui ha riservato solo sconfitte.

Per coach Zimerle c’è però da fare i conti ancora con l’infermeria: in forte dubbio la presenza sia di Rescifina per un problema al ginocchio, che di Brunelli, per un problema fisico. Si spera invece di poter reinserire nel roster la giovane Matilde Bianchi, la cui assenza si è fatta sentire molto nelle rotazioni trevigiane.

“Speriamo di riuscire a recuperare Matilde – dice coach Anna Zimerle – che è stata impegnata con la Reyer in questi giorni e il cui apporto è importante per darci anche il cambio di ritmo e quell’energia che lei sa mettere in campo".

E ancora: "Per quanto riguarda Rescifina e Brunelli dovremo valutare prima della palla a due dopo un confronto con lo staff medico, in quanto la stagione è ancora molto lunga. Rispetto alla gara con Alpo abbiamo provato a sistemare delle cose, con Crema qualcosina si è visto, ma avevamo di fronte una corazzata".

"Ci aspettiamo una risposta da parte di tutte le ragazze - conclude Coach Zimerle - a partire dalle nostre senior che possono darci qualcosa di importante in quei fattori che spesso non finiscono nei tabellini, ma che sono fondamentali”

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di StreamingSport.