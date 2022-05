L'AS Vicenza si prende Gara 1 del Playout, Treviso battuta in casa 48-59

In Gara Uno dello spareggio playout per non retrocedere in Serie B viene confermata la tendenza della regular season. L'A.S. Vicenza vince in casa della Podolife Nuova Pallacanestro Treviso, 48-59 il finale, e mette una seria ipoteca sulla permenenza nel secondo campionato nazionale.

Ora la serie si sposta a Vicenza dove mercoledì 25 maggio, al Palazzetto dello Sport, è in programma gara 2.

La partita - Successo delle vicentine che, come detto, confermano quanto già visto in regular season, solo vittorie esterne negli scontri diretti. Le biancorosse partono meglio e chiudono la prima metà avanti di +5, 29-34 il parziale. Poi allungano nell'ultimo quarto con una Tagliapietra sempre più incisiva, 21 punti personali per lei alla fine del match.

La Podolife Nuova Pallacanestro Treviso dal canto suo paga il pessimo 2 su 18 da tre. Serve a poco la bella prestazione da doppia cifra della playmaker Degiovanni che chiude il referto con 12 punti.

Finisce con un chiaro +11 per Vicenza, 48-59 il finale, Vicenza che ora ha la possibilità di ottenere la salvezza tra le mura amiche.

Il tabellino di Podolife Nuova Pall. Treviso - A.S. Vicenza 48 - 59 (12-21, 29-34, 38-42, 48-59)



PODOLIFE NUOVA PALL. TREVISO: Degiovanni* 12 (4/7, 1/5), Perisa* 7 (3/9, 0/5), Zagni* 2 (1/4, 0/2), Diodati 3 (1/3 da 2), Vaidanis, Beraldo* 5 (0/1 da 3), Tramontin NE, Battilotti* 4 (2/4, 0/1), Gini 6 (1/1, 1/3), Merlini, Bona NE, Volpato 9 (4/6 da 2) Allenatore: Rossi F.



Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 2/18 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 28 5+23 (Volpato 7) - Assist: 8 (Degiovanni 3) - Palle Recuperate: 14 (Degiovanni 3) - Palle Perse: 15 (Diodati 6)



A.S. VICENZA: Tonello NE, Bellon NE, Monaco* 3 (0/2, 1/3), Garzotto 4 (2/4 da 2), Mioni 8 (4/7 da 2), Sturma* 8 (2/7, 1/2), Villarruel* 7 (0/2, 2/9), Reschiglian, Chrysanthidou* 8 (4/6, 0/1), Tagliapietra* 21 (3/4, 3/6)

Allenatore: Zordan P.



Tiri da 2: 15/32 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 8/14 - Rimbalzi: 40 9+31 (Sturma 12) - Assist: 10 (Monaco 5) - Palle Recuperate: 5 (Sturma 2) - Palle Perse: 20 (Monaco 6) - Cinque Falli: Sturma



Arbitri: Giustarini I., Foschini M.