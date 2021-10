Serie A2 Femminile, la Podolife Treviso cade in casa contro l'Alperia Bolzano: la cronaca ed il tabellino

Nuova sconfitta per la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso, dopo quella del match patita contro la RMB Brixia Basket, nel match di esordio nel campionato di Serie A2 femminile. A mettere ko le trevigiane una solida e volitiva Alperia Basket Club Bolzano che espugna il parquet delle venete con un netto 51-68.

La partita. Parte forte la Podolife Treviso che chiude il primo quarto sul 17-10. Ma nel secondo quarto Bolzano cambia marcia, decisivi in questa fase gli affondi della Ovner, che prima recupera i 7 punti di distacco e poi allunga fino al +4 di fine primo tempo. Il parziale è 18-29 il tempo 35-39.

Al ritorno dalla pausa lunga la Basket Club Bolzano accelera di nuovo grazie ai colpi di Cremona e della solita Ovner e si porta sul +8, 43-52 a 10 dalla fine. Nel quarto finale Treviso cede di schianto e la Alperia ne approfitta, allarga il solco di scarto di altri 9 punti fino a vincere il match con un netto 51-68. Le migliori in campo, la DeGiovanni per Treviso, 12 punti a referto per lei e per Bolzano, la già citata Ovner Mvp del match con 28 punti.

Il tabellino ufficiale di Podolife Nuova Pallacanestro Treviso-Alperia Basket Club Bolzano 51-68. Parziali: 17-10; 18-29; 9-13; 7-16

Podolife Nuova Pallacanestro Treviso: Degiovanni E. 12 Zagni C. 9 Beraldo F. 6 Gini A. 2 Moravcikova A. 10 Diodati V. (C) 7 Vaidanis G. 5 Battilotti M. ne Zennaro A. ne Merlini A. ne Volpato M. ne

Alperia Basket Club Bolzano: Cremona L. 13 Egwho A. 4 Ovner E. 28 Assentato G. 8 Vella E. 4 Servillo M. (C) 0 Fall S. ne Desaler A. ne Iob A. 11 Schwienbacher D. ne