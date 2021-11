Podolife Treviso a caccia della prima vittoria. Erica De Giovanni: "Dobbiamo limitare il gioco della Kuijit"

Sabato 6 novembre, palla a due alle ore 18:00, alla Scuola Media Stifter la formazione di coach Martinello sfiderà la compagine altoatesina di coach Pezzi. La Nuova Pallacanestro Treviso arriva al match da un percorso non semplice, 4 sconfitte in 4 partite disputate in questa stagione.

La formazione arancio-nera, dopo la sconfitta rimediata sabato scorso contro il Sanga Milano, 38-56 il punteggio finale, proverà a strappare i primi due punti in stagione ad una Bolzano che vive un momento di grande difficoltà. Tre sconfitte su quattro partite, l'ultima contro la Brixia Brescia con un netto 59-83.

Erica Degiovanni e compagne, dovranno dunque dare il massimo cercando di mettere insieme tutti i tasselli possibili. Sarà una sfida in cabina di regia tra la giovane play della Podolife e l'esperta olandese Kujit.

E proprio di questo confronto diretto ha parlato al sito ufficiale del club l'atleta della Podolife. “Dobbiamo sicuramente cercare di limitare il gioco in attacco della playmaker Olandese Kuijit - ha sottolineato la DeGiovanni - che personalmente reputo una super giocatrice e che ho già affrontato in passato. Dall’altro canto Bolzano è una squadra preparata, con giocatrici di esperienza. Come ogni settimana stiamo cercando lavorare al meglio, per cercare di fare la nostra partita.”



Diretta streaming canale YouTube Pallacanestro Bolzano e aggiornamenti quarto per quarto sulle pagine social (Facebook ed Instagram) della Podolife Treviso.