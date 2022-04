Serie A2 femminile, la Podolife Treviso affonda Carugate: 77-59 il finale

Squadra in casa

La Podolife Nuova Pallacanestro Treviso regola pesantemente la Blackiron-Rentpoint.it Carugate, 77-59 il finale in favore delle trevigiane. Le ragazze guidate da Coach Rossi tornano a vincere e si prendono la quarta vittoria stagionale che permette loro di agganciare la AS Vicenza al terzulimo posto del Girone Norde del campionato di Serie A2 di basket femminile. Una vittoria firmata da 26 punti e 9 rimbalzi di una scatenata Perisa. Bene anche Diodati dalla panchina con 14, mentre Tulonen con un 19+13 è la miglior performer per le lombarde

Il tabellino ufficiale di Podolife Nuova Pall. Treviso - Blackiron-Rentpoint.it Carugate 77 - 59 (26-14, 44-37, 63-51, 77-59)



PODOLIFE NUOVA PALL. TREVISO: Perisa* 26 (6/10, 4/9), Zagni* 9 (1/2, 2/4), Diodati 14 (4/7, 2/2), Vaidanis*, Beraldo* 13 (4/5, 1/1), Tramontin NE, Battilotti* 7 (2/5, 1/1), Gini 2 (0/5 da 2), Merlini 4 (2/4 da 2), Bona NE, Volpato 2 (1/1, 0/1) Allenatore: Rossi F.



Tiri da 2: 20/43 - Tiri da 3: 10/19 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 37 4+33 (Perisa 9) - Assist: 14 (Perisa 4) - Palle Recuperate: 10 (Perisa 5) - Palle Perse: 8 (Perisa 4)



BLACKIRON-RENTPOINT.IT CARUGATE: Faroni, Baiardo 10 (1/2, 2/7), Meroni* 3 (0/4, 1/2), Nespoli 2 (1/4, 0/1), Usuelli 2 (0/2 da 2), Diotti* 9 (4/7, 0/4), Lavezzi 2 (1/1 da 2), Canova* 4 (0/3, 1/3), Grassia* 8 (3/4 da 2), Tulonen* 19 (8/13, 0/1) Allenatore: Cesari L.



Tiri da 2: 18/40 - Tiri da 3: 4/18 - Tiri Liberi: 11/17 - Rimbalzi: 35 6+29 (Tulonen 13) - Assist: 8 (Diotti 4) - Palle Recuperate: 5 (Baiardo 2) - Palle Perse: 16 (Tulonen 4) - Cinque Falli: Meroni



Arbitri: Biondi M., Secchieri D.