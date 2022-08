Podolife Treviso, Possamai: "Lavoro, Entusiasmo ed Umiltà sarò questa la nuova NPT"

La stagione della Serie A2 2022-2023 è alle porte, i roster sono stati completati e tra il 20 ed il 30 agosto le squadre torneranno in palestra per preparare i primi impegni. Non sfugge alla regola la Nuova Pallacanestro Treviso che dopo i brividi della scorsa stagione ha voltato completamente pagina allestendo, sulla carta, una formazione solida e competitiva.

Del mercato e delle prospettive ne ha parlato al sito ufficiale del club trevigiano la Presidente Marika Possamai. Ecco le sue riflessioni

Presidente Marika Possamai, pronte per la nuova stagione?

“Direi assolutamente sì. Manca pochissimo al ritorno in palestra e non vediamo davvero l’ora di riaprire le porte e risentire il “suono” dei palloni. La società in questi mesi ha fatto un grande lavoro sia per allestire la nuova squadra per la serie A2, che per organizzare il resto dell’attività del club”.

Partiamo dalla Podolife: squadra rinnovata e con quali obiettivi?

“L’esperienza maturata nello scorso campionato ci è stata utile per capire cosa voglia dire affrontare una serie A2. Abbiamo deciso di puntare su un grande allenatore come Francesco Iurlaro, creando uno staff di prima qualità. E assieme al coach abbiamo allestito un roster che vorrà provare a essere protagonista. Non vogliamo fare grandi proclami e annunci: le ragazze e lo staff avranno un gran lavoro da fare e siamo certi che daranno sempre il massimo per la maglia che indosseranno”.

Vi aspetta un campionato comunque non certo facile viste le avversarie…

“Il livello si è alzato, ma più che a quello che fanno le altre società, vogliamo guardare a noi stessi, sapendo di essere gli artefici del nostro destino. Servirà dunque avere la giusta fame e al tempo stesso l’umiltà di provare a sfidare i propri limiti con il lavoro e la pazienza”.

Avete allestito un roster però con giocatrici di qualità

“Abbiamo cercato atlete di qualità, ma anche persone che capissero e sposassero il nostro progetto societario. Treviso è una piazza dove si respira basket, e faremo in modo che anche i trevigiani possano conoscere più da vicino la nostra società e venirci a tifare alla Palestra Pascale”.

Una nuova stagione con importanti novità anche per il resto della società?

“Abbiamo affidato a Iurlaro anche la responsabilità e il coordinamento del settore giovanile, che è un punto fondamentale del nostro progetto. Lavoreremo molto anche sullo sviluppo di un progetto Minibasket che possa coinvolgere tante famiglie del territorio. Il lavoro a livello dirigenziale non si è mai fermato e continueremo a fare il massimo per far crescere il progetto sportivo e sociale della Nuova Pallacanestro Treviso”.