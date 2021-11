Cambia della guardia alla guida della Podolife Nuova Pallacanestro Treviso

La Podolife Nuova Pallacanestro Treviso comunica, in una nota di stampa, di aver ricevuto la lettera di dimissioni da parte della Coach della prima squadra Silvia Martinello. Le dimissioni sono state accettate e così il rapporto di collaborazione tra il club militante nel Girone Nord della Serie A2 di Basket femminile ed il tecnico si è risolto in maniera consensuale.

Il cammino della Podolife con Coach Martinello alla guida in questa stagione è stato di cinque partite disputate, dalle quali sono emerse altrettante sconfitte. Rispettivamente con RMB Brixia Brescia, Alperia Bolzano, Castelnuovo Scrivia, Sanga Milano e Valbruna Bolzano. Le statistiche parlano di 202 punti segnati e di 299 subiti. Un cammino, purtroppo per la Nuova Pallacanestro Treviso, non esaltante.

"Tutta la società - si legge nella nota - ringrazia Silvia Martinello per il lavoro svolto in questi due anni, per la sua professionalità e per aver messo a disposizione delle atlete la sua competenza tecnica. La società augura un pieno di soddisfazioni professionali e sopratutto personali".

La società comunica contestualmente di aver affidato la guida tecnica della squadra all'Assistente Allenatore della Martinello, coach Filippo Rossi. Il tecnico resterà in carica fino al termine della stagione