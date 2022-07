Podolife Treviso, parla Viola Diodati: "Ripartiamo con energia"

Sta prendendo forma il roster della Podolife Nuova Pallacanestro Treviso edizione 2022-2023. Un roster che dopo l'ultima sofferta salvezza punta ad un salto di qualità, ma sempre in quadro di sostenibilità economica.

La riprova arriva dagli ingaggi di Iurlaro per la panchina, di Ramò, Vespignani e Rosset e soprattutto la conferma di Capitan Diodati. E proprio il Capitano delle orange anticipa i temi della stagione in una intervista concessa all'Ufficio Stampa del Club. Ecco le sue parole.

Viola, pronta alla tua quinta stagione a Treviso?

“Sì non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con una squadra rinnovata nelle giocatrici e nello staff. Sicuramente rispetto alla scorsa stagione avremo un punto di partenza diverso e anche un’esperienza differente. Dobbiamo assolutamente cancellare le cose che non sono funzionate l’anno scorso e ripartire invece da quelle che ci hanno portato alla salvezza”.

Come vedi questa nuova Podolife?

“Coach Iurlaro lo conosco da diverso tempo, anche se non ho mai avuto la fortuna di essere allenata da lui e quindi sono soddisfatta che finalmente potremo lavorare assieme. Per quanto riguarda la squadra, ci sono molti volti nuovi: alcune le conosco bene, altre soltanto per averci giocato contro. Però credo che se riusciremo a creare un buon gruppo potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

Che campionato ti aspetti?

“Parlando tra giocatrici, credo sia evidente che il livello generale si sia alzato, ci sono squadre molto competitive e anche Treviso ha allestito un roster per potersela giocare. Credo che poterci confrontare con squadre costruite per vincere il campionato potrà essere uno stimolo in più per crescere come squadra tutte assieme”.

Quali sono gli obiettivi di Treviso?

“Dobbiamo fare un passo alla volta e il primo sarà gettare le basi del nuovo gruppo. La squadra è nuova, ma con un giusto mix tra esperienza e gioventù che può permetterci di giocare un’ottima pallacanestro. Più il gruppo sarà solido, più potremo raggiungere le vittorie. L’obiettivo è sicuramente una salvezza tranquilla come primo paletto e poi vedere cosa succederà”.

Quali sono invece i tuoi obiettivi Viola?

“Mi metto a disposizione del coach e della squadra, sia dentro che fuori del campo. La competizione ci potrà permettere di tenere alta l’asticella. Sicuramente spero di divertirmi in questa stagione e di aiutare le nuove arrivate a inserirsi nel migliore dei modi in questa bella realtà che è Treviso”.