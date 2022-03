Serie A2 femminile, la Podolife Treviso vince ancora: battuta Mantova 62-54

Risultato a sorpresa alla Palestra Pascale dove la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso mette un altro mattone della sua continua e costante crescita; vittoria per 62-54 nella sfida contro San Giorgio MantovAgricoltura. Decisive per le trevigiane le prove di Perisa che mette 18 punti e Zagni che ne firma 12. Non basta a Mantova ad evitare il ko la solita prova maiuscola di Llorente, 16 punti con 6 rimbalzi.

La partita - Parte benissimo Treviso che al termine del primo quarto è avanti di +7, 17-10 il parziale. Nel secondo quarto Coach Purrone assesta meglio sul parquet le sue ragazze e si aggiudica la frazione, 9-11 il parziale che manda le squadra al riposo lungo sul 26-24.

Al ritorno sul parquet si assiste alla frazione più combattuta, giocata punto a punto, e chiusa sul 21-20 per le padrone di casa. Al minuto 30 il tabellone della Palestra Pascale recita Podolife 47, San Giorigo 41. Nella frazione finale le padrone di casa con Perisa e Zagni colpiscono duro. Mantova prova a resistere ma non riesce a colmare il divario. Finisce 62-54 con le trevigiane che fanno festa per la terza volta in stagione.

Il tabellino ufficiale di Podolife Nuova Pallacanestro Treviso - San Giorgio MantovAgricoltura 62 - 54 (17-10, 26-21, 47-41, 62-54)



PODOLIFE NUOVA PALL. TREVISO: Degiovanni* 5 (2/5, 0/3), Perisa* 18 (2/9, 3/6), Zagni* 12 (5/8, 0/2), Diodati 8 (2/5 da 2), Vaidanis NE, Beraldo* 4 (2/4 da 2), Tramontin NE, Battilotti* 8 (4/5, 0/1), Gini 5 (1/4 da 3), Merlini NE, Bona NE, Volpato 2 (1/2 da 2) Allenatore: Rossi F.



Tiri da 2: 18/38 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 14/15 - Rimbalzi: 42 6+36 (Perisa 9) - Assist: 14 (Degiovanni 3) - Palle Recuperate: 7 (Perisa 3) - Palle Perse: 16 (Perisa 4)



SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Llorente* 16 (5/9 da 2), Ndiaye NE, Togliani* 8 (3/6, 0/6), Dettori 4 (2/4, 0/2), Petronio 3 (1/2 da 2), Bernardoni* 2 (1/7 da 2), Pizzolato, Bottazzi 3 (0/2, 1/6), Monica* 11 (0/5, 3/6), Ruffo* 5 (0/2, 1/1), Errera NE, Marchi 2 (1/2, 0/3) Allenatore: Purrone S.



Tiri da 2: 13/39 - Tiri da 3: 5/26 - Tiri Liberi: 13/17 - Rimbalzi: 39 12+27 (Bernardoni 8) - Assist: 10 (Ruffo 3) - Palle Recuperate: 8 (Bottazzi 2) - Palle Perse: 14 (Squadra 3)



Arbitri: Scaramellini E., Antimiani S.