Serie A2 femminile, colpo salvezza per la Podolife Treviso

La Podolife Nuova Pallacanestro Treviso vince 66-51 sul parquet di casa contro la Torino Teen Basket e mette l'ipoteca sul dodicesimo posto, confermando cosi anche l'eccellente momento positivo. Decisive per la vittoria trevigiana i 16 punti di Beraldo ed i 15 per Perisa. Torino risponde con i 21 di Nasraoui in un match che per la Teen era chiaramente ininfluente per la classifica, essendo matematicamente destinata all'ultimo posto ed alla retrocessione in Serie B.

La partita - Inizio in salita il match per Treviso che al termine della prima frazione è sotto di 5, 13-18 il punteggio per Torino. Nella seconda frazione Treviso gioca meglio ma Torino tiene botta e porta le padrone di casa al riposo lungo sul 30-30, 17-12 il parziale di tempo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga il match resta in perfetto equilibrio, equilibrio scalfito solo da un canestro della Perisa a pochi secondi dal termine. Al minuto 30 il tabellone della Palestra Acquette Santa Maria del Rovere recita Treviso 47, Torino 45.

Nel quarto finale Torino non ne ha più e la Podolife ne approfitta per assestare il distacco decisivo e portare a casa il match. La frazione termina 19-6 per un risultato finale di 66-51 per le padrone di casa.

Il tabellino di Podolife Nuova Pallacanestro Treviso - Torino Teen Basket 66 - 51 (13-18, 30-30, 47-45, 66-51)



PODOLIFE NUOVA PALL. TREVISO: Degiovanni* 3 (1/5, 0/3), Perisa* 15 (4/14, 2/5), Zagni* 13 (6/7, 0/2), Diodati 5 (1/2, 1/2), Vaidanis 2 (0/2 da 2), Beraldo* 16 (6/7, 1/1), Tramontin, Battilotti* 1 (0/3, 0/1), Gini 4 (2/5, 0/3), Merlini 2 (1/1 da 2), Bona NE, Volpato 5 (1/2 da 2) Allenatore: Rossi F.



Tiri da 2: 22/48 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 10/17 - Rimbalzi: 37 10+27 (Perisa 6) - Assist: 17 (Perisa 4) - Palle Recuperate: 13 (Beraldo 6) - Palle Perse: 13 (Zagni 6)



TORINO TEEN BASKET: Nasraoui* 21 (9/15, 0/1), Jamsa* 7 (1/3, 1/6), Bevolo* 6 (3/8, 0/4), Giauro 4 (2/4 da 2), Bolognini*, Seumo, Iagulli, Colli NE, Tortora 3 (0/1, 1/2), Isoardi* 10 (1/2, 2/9) Allenatore: Corrado M.



Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 4/23 - Tiri Liberi: 7/7 - Rimbalzi: 39 9+30 (Nasraoui 11) - Assist: 13 (Bevolo 6) - Palle Recuperate: 7 (Jamsa 2) - Palle Perse: 25 (Bevolo 6)



Arbitri: Carella G., Schena C.