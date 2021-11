Serie A2 femminile, Ponzano a caccia di riscatto. Coach Zimerle: "Vogliamo tornare alla vittoria"

Voglia di riscatto e di vittoria in casa Posaclima Ponzano. Dopo aver sfiorato il colpaccio a Udine le ragazze di Coach Zimerle sfidano l’Alperia Bolzano nella quinta giornata del campionato di serie A2 femminile. Palla a due alle ore 19:00 diretta su Streaming Sport-

Entrambe le squadre hanno solo due punti in classifica, e quindi la sfida del 6 novembre rappresenta un primo bivio nella stagione tanto per Ponzano quanto per Bolzano. Le altoatesine hanno vinto fin qui sul campo della Podolife Nuova Pallacanestro Treviso alla seconda giornata, per poi perdere con Crema, Carugate e Mantova. Ponzano, invece, dopo il successo nella gara di esordio ha perso in serie con Crema, Alpo e Udine.

Per questo motivo Giordano e compagne vogliono provare a tornare alla vittoria sfruttando il fattore casalingo e provando anche a trarre vantaggio dal calendario che permetterà alle biancoverdi di giocare due gare consecutive al PalaCicogna.Grande ex della sfida sarà Alessia Egwoh, protagonista l’anno scorso della salvezza biancoverde.

Ad anticipare i temi della sfida ecco le parole rilasciate al sito ufficiale di Ponzano da Coach Anna Zimerle: "Affrontiamo Bolzano e sarà una partita importante per la classifica per entrambe – dice il tecnico – Una gara con un peso specifico importante per tutte e due. Hanno un buonissimo quintetto, sanno distribuire bene i punti tra tutte le atlete".

"Quindi incontriamo una formazione che ha tutte le caratteristiche per far bene in questo campionato - conclude la coach - Tatticamente coach Sacchi è molto bravo e quindi sappiamo che troveremo un avversario preparato per questa gara. Noi abbiamo lavorato bene anche questa settimana, ma vogliamo tornare subito alla vittoria dopo le tre sconfitte, difendendo il PalaCicogna che deve diventare il nostro fortino".