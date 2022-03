Serie A2 femminile, Castelnuovo Scrivia è troppo per Ponzano: finisce con un clamoroso -47

Clamoroso +47 per l'Autosped Castelnuovo Scrivia che passeggia sul parquet di una Posaclima Ponzano mai in partita. Quattro atlete in doppia cifra per le ospiti, da segnalare il 12+12 di una solidissima D'Angelo in uscita dalla panchina. Per Ponzano in doppia cifra la solida olandese Van der Keijl, 10 punti.

La partita - Avvio brillante delle venete che sospinte da Camporeale provano un mini allungo (5-2) che però le castelnovesi assorbono con disinvoltura grazie all’asse De Pasquale-Rulli. Match che rimane in perfetta parità fino al 6′ (9-9) ma a quel punto entra in campo l’artiglieria pesante dell’Autosped che con 4 triple consecutive scavano il primo solco tra le due formazioni con il jump di Bonvecchio a fil di sirena che mette il sigillo al 14-0 con cui le ospiti chiudono il primo quarto (23-9).

Seconda frazione contrassegnata da un maggiore equilibrio tra le due compagini anche se le giraffe, pur se meno precise al tiro, riescono comunque a gestire senza grossi problemi il buon margine accumulato, riuscendo anche ad incrementarlo e superando in un paio di occasioni le 20 lunghezze; per colpa però di qualche distrazione difensiva le ragazze di Balducci vanno al riposo sul 41-24.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga buon approccio del Bcc che dapprima replica colpo su colpo ai timidi tentativi delle locali e poi piazza un nuovo perentorio allungo (16-0) che le proietta nei 10′ finali con un più che confortevole +33 (63-30).

Match che va quindi in archivio con largo anticipo ma anche nell’ultimo quarto le giraffe, in campo praticamente con una under 19, continuano a mantenere saldamente tra le mani il pallino del gioco, prendendosi il lusso di doppiare le avversarie ed allungando ulteriormente tanto da portare il vantaggio a dimensioni ancora più ampie. Finisce 40-87 e per Ponzano è una sconfitta di dimensioni storiche.

Il tabellino ufficiale di Posaclima Ponzano Basket-Autosped Castelnuovo Scrivia 40 - 87. Progressione parziali: 9-23, 24-41, 30-63, 40-87



PONZANO BASKET: Rescifina 4 (2/6 da 2), Carrer* 2 (1/4, 0/1), Bianchi 3 (1/3, 0/1), Giordano* 5 (1/5, 1/2), Camporeale* 5 (1/4, 1/5), Siviero 1 (0/1, 0/1), Gobbo* 8 (3/3 da 2), Van Der Keijl* 10 (5/10 da 2), Brunelli NE, Sekulic 2 (1/6 da 2) Allenatore: Zimerle A.



Tiri da 2: 15/42 - Tiri da 3: 2/10 - Tiri Liberi: 4/6 - Rimbalzi: 29 8+21 (Van Der Keijl 10) - Assist: 4 (Carrer 1) - Palle Recuperate: 1 (Rescifina 1) - Palle Perse: 20 (Rescifina 4)



AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Ravelli 8 (2/3, 1/3), D'Angelo 12 (4/8 da 2), Rulli* 13 (5/10, 1/3), Bonasia* 10 (5/9 da 2), Castagna 8 (1/2, 2/3), De Pasquale* 14 (1/2, 4/7), Colli* 6 (3/5, 0/1), Bernetti 8 (1/2, 2/3), Bonvecchio 4 (2/4, 0/1), Bassi, Francia 4 (2/4 da 2), Gatti* Allenatore: Balduzzi F.



Tiri da 2: 26/51 - Tiri da 3: 10/21 - Tiri Liberi: 5/5 - Rimbalzi: 39 14+25 (D'Angelo 12) - Assist: 12 (Ravelli 4) - Palle Recuperate: 12 (D'Angelo 3) - Palle Perse: 10 (Bonasia 3)Arbitri: Gurrera S., Martinelli M.