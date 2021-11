Ponzano sfida la capolista. Zimerle: "A Scrivia con i migliori propositi"

Dopo la sosta per l’impegno delle Nazionali, la Posaclima Ponzano torna in campo sabato sera per la settima giornata del campionato di serie A2 femminile di basket femminile. Ad attendere Giordano e compagne sarà la capolista imbattuta, in condominio con Team Crema, del girone la Autosped Castelnuovo Scrivia. Palla a due alle ore 20,30.

Una trasferta dall’alto coefficiente di difficoltà per le biancoverdi, che però com’era successo anche contro Crema, proveranno a rendere la vita complicata alle piemontesi, e a cercare quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio.

Purtroppo coach Anna Zimerle dovrà fare a meno dell’ultima arrivata, Giulia Zecchin, infortunatasi alla mano nel corso del primo allenamento e che sarà costretta ad almeno un mese e mezzo di stop. Sul parquet dunque spazio al roster che fin qui ha raccolto due vittorie su cinque gare in campionato, e che prima della sosta ha fatto vedere una graduale crescita tecnica e di squadra.

Attenzione però a Castelnuovo, squadra che fa della difesa il suo punto di forza: le piemontesi infatti sono al momento la miglior difesa del campionato con 291 punti subiti in sei partite, addirittura 48.5 di media a partita.

"Andiamo a casa di uno dei roster più completi e competitivi del girone – dice coach Anna Zimerle –. Dispongono di ottime giocatrici in ogni reparto, su tutte Gatti e Bonasia creano il loro asse portante, ma sono ben coadiuvate da giocatrici esperte e altre talentuose".

E ancora: "Da parte nostra arriviamo da una buona prestazione contro BCB ma anche da una settimana di sosta dall’impegno agonistico per lo spostamento della partita con Brescia a causa degli impegni delle nazionali. L’impegno delle nostre ragazze é sempre ineccepibile e andremo a Scrivia con i migliori propositi, vedremo poi cosa dirà il campo".