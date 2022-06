Posaclima Ponzano, dopo Claudia Gobbo ecco la lunga svedese Amanda Tivenius

È Amanda Tivenius il primo nuovo volto della Posaclima Ponzano per la stagione di Serie A2 2022-2023. La nuova atleta del roster di Ponzano è nata a Lidingo in Svezia il 4 Gennaio 1996, è un centro di 184 cm efficace tanto a rimbalzo quanto in attacco dove può giocare bene spalle a canestro e da dietro l’arco.

Lo scorso anno la Tivenius è stata protagonista nel campionato svedese dove nell’ultima stagione ha viaggiato a 14 punti di media e 9.4 rimbalzi a partita. Ha tirato con il 50% da 2 e con il 25% da 3.

La lunga svedese ha iniziato la sua carriera a Lidingo nel 2012 per poi trasferirsi in America nel 2014 in California per giocare a Fullerton squadra di NCAA. Fa ritorno in Svezia nel 2018 con l’Alvik Basket (Damligan). Il suo exploit inizia nel 2020 dove chiude la stagione con ben 11 punti e 8 rimbalzi di media a partita.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del Ponzano Basket - le prime parole di Amanda con la casacca della Posaclima - Mi piace come sta crescendo il club e lo stile di gioco dell'allenatrice Anna Zimerle”

E ancora: "La squadra gioca veloce e dinamica e penso che il mio stile di gioco si adatti molto bene a questa filosofia e sono sicura di inserirmi bene nel contesto"

"Sono venuta qui per aiutare la squadra a crescere - conclude la Tivenius - come leader e vorrei raggiungere anche l’obiettivo di partecipare alla Coppa Italia di serie A2. Miro a portare rimbalzi e forza sotto canestro oltre a giocare sul perimetro. Mi aspetto una stagione divertente con tutti i nostri tifosi"