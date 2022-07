Serie A2 femminile, Ponzano riporta a casa Francesca Favaretto

Il mercato della Posaclima Ponzano riapre e firma Francesca Favaretto. Guardia italiana classe 1998, Favaretto è reduce da un’ottima stagione in serie B con Giants Marghera dove, da leader, ha disputato lo spareggio contro Ancona per l’accesso in siete A2.

Per Favaretto sarà dunque un ritorno a casa, dove ha iniziato la sua carriera da cestista nel 2013 debuttando in serie B con la maglia di Ponzano. La scorsa stagione ha chiuso l’anno con 10,3 punti di media a partita.

In A2 Francesca ha vestito la maglia di San Martino di Lupari nel 2016/2017 e di Marghera nel 2019/2020.

Ecco le sua prima intervista rilasciata al sito ufficiale del Club

Benvenuta Francesca, cosa ti ha spinto a scegliere Ponzano?

"Ponzano è la città in cui sono cresciuta, riavvicinarmi alla mia famiglia e agli amici è sicuramente importante per me dopo 3 anni vissuti fuori casa. Sarà molto stimolante avere al mio fianco le persone a me care durante questo percorso"

Conosci un pochino la serie A2? Cosa ne pensi?

"Certo, ho sempre seguito il campionato soprattutto dopo la mia prima esperienza in A2 con Marghera 3 anni fa. Cambiare campionato è un grande stimolo, il livello è certamente più alto, io sono pronta a mettermi in gioco e lavorare per crescere sempre. Sono contenta di vedere nuovi volti e confrontarmi con giocatrici di livello ed esperienza sia come avversarie che all'interno della squadra"

Cosa porterai a questa squadra?

"Spero di portare tanta grinta e voglia di vincere anche alle compagne più giovani, ricordando di non mollare mai anche quando le cose si fanno difficili perché sicuramente le soddisfazioni arriveranno".

Hai iniziato nel 2013 a Ponzano, che rapporto hai con la società?

"Sono molto contenta che il presidente Pizzolon mi abbia chiamata quest’anno, avevo bisogno di una spinta e mi è arrivata dalla società che per me è Casa. La mia passione per il basket è esplosa a Ponzano tanti anni fa, sarà sicuramente emozionante tornare a giocare nel palazzetto e rivedermi come quando ero piccola".