Posaclima Ponzano, parla il presidente Pizzolon: "La società ha iniziato un nuovo progetto"

Il 2021 è stato un anno molto importante per il Posaclima Ponzano Basket squadra militante nel campionato di Serie A2 di Basket femminile. E non solo per i risultati sportivi, ma per l'intero progetto societario che continua a crescere. A tracciarne i contorni e gli sviluppi futuri arrivano le parole del presidente Carlo Pizzolon .

"E' stato un anno che senza dubbio ha dovuto fare i conti con la pandemia - spiega il patron - L'abbiamo iniziato con la fase acuta dei contagi, lo terminiamo con una nuova ondata preoccupante. Sicuramente la situazione non è l'ideale, ma per Ponzano è stato un anno storico: abbiamo conquistato una salvezza più che meritata sul campo, e quest'anno abbiamo una squadra che ci sta dando grandi soddisfazioni".

Pizzolon spiega poi come è nato il roster attuale. Un roster che ricordiamo è al settimo posto del Girone Nord con una statistica di 10 punti frutto di 6 vittorie e 4 sconfitte. Ed una partita da recuperare."E' stato senza dubbio frutto di un lungo lavoro di squadra e di scelte oculate che non si sono fermate soltanto all'aspetto tecnico, ma hanno voluto tener conto delle persone e delle loro qualità umane. E fin qui la squadra ci sta dando grandi soddisfazioni".

Grande merito del lavoro di coach Anna Zimerle. "Voglio ringraziare Anna per il grande lavoro che sta facendo assieme al suo staff - dichiara Pizzolon - Con lei abbiamo iniziato un percorso importante e siamo molto felici che sia lei a guidare la nostra prima squadra. Ai risultati si aggiunge un rapporto molto professionale e serio con ogni componente del roster e della società, e non possiamo che esserne soddisfatti".

Pizzolon fotografa poi la situazione societaria attuale: "La società ha iniziato un nuovo progetto che sta diventando sempre più importante, e necessità di tanto lavoro e nuove forze".

E ancora: "Permettetemi di ringraziare i tanti sponsor che hanno scelto di sostenerci in questa avventura: i risultati senza dubbio stanno creando interesse attorno alla squadra e speriamo di riuscire a coinvolgere anche aziende del territorio, anche a noi vicino: un obiettivo importante per rendere ancora di più Ponzano la squadra della nostra città".

Una crescita che passa anche attraverso il rapporto con le campionesse d'Italia della Reyer Venezia: "Una collaborazione che giorno dopo giorno ci dà reciproca soddisfazione. Con loro e in generale con le varie realtà federale e cestistiche stiamo creando importanti sinergie: Ponzano è una realtà concretea della pallacanestro femminile a livello nazionale, visto che siamo al quarto anno di A2 e l'obiettivo è continuare a crescere".

Un discorso a parte meritano il settore giovanile ed il Minibasket che stanno ripartendo alla grande: "I numeri dei tesserati sono in costante aumento, nonostante una situazione sanitaria che non sta sicuramente aiutando. Puntiamo molto sul creare un progetto forte di giovanile e di Minibasket, mettendo al centro il PalaCicogna che speriamo possa essere sentito e vissuto sempre di più come la casa del Ponzano Basket, dai più piccoli alle tante famiglie che ci seguono".

L'ultimo pensiero è per il 2022 che sta per arrivare. "L'augurio è iI più semplice - conclude Pizzolon - che sia un anno ricco di soddisfazioni per tutti. Vi aspetto al PalaCicogna l'8 gennaio per brindare al nuovo anno tutti assieme".