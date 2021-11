Serie A2 Femminile, per la Posaclima Ponzano scontro diretto con le Bolzano Sisters

Tornare subito alla vittoria è questo l’obiettivo della Posaclima Ponzano che sabato, sera, palla a due alle ore 19:00 ospita le Acciaierie Valbruna Bolzano Sisters nell’ottava giornata di andata del Girone Nord del campionato di Serie A2. Una sfida diventata ormai un classico del secondo campionato nazionale di basket femminile e che nell’ultima stagione è stata uno spareggio playout.

Entrambe le squadre sono appaiate a quota 4 punti in classifica, frutto di due vittorie e quattro sconfitte, e con una partita da recuperare per gli impegni delle nazionali. Ad accomunare inoltre le due squadre, anche il fatto di aver già affrontato diverse big del campionato, avendo però vinto i classici scontri diretti. Quello di sabato sarà dunque un bivio importante sia per Bolzano che per Ponzano, che si sono già sfidate in amichevole durante la preseason con la vittoria delle biancoverdi.

"Ospitiamo una squadra che ha nel suo roster giocatrici che conoscono molto bene la categoria – le parole di coach Anna Zimerle al sito ufficiale del club – come Miccio e Santarelli e Fumagalli. Stanno crescendo come amalgama di gruppo e gioco di squadra, nelle ultime partite hanno dimostrato una solidità maggiore rispetto a quello di inizio stagione".

E ancora: "E' una partita molto impoortante, dal valore molto alto per entrambe le formazioni. Ci sarà una componente mentale di spessore. Per quanto ci riguarda, la squadra si è allenata come sempre con grande disponibilità e voglia di crescere: contiamo di offrire una buona prestazione, e soprattutto di provare a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi".