Posaclima Ponzano alla prova Bolzano, scontro diretto in chiave salvezza

Sul groppone ci sono cinque sconfitte consecutive, quattro delle quali arrivate contro big come la Team Crema, la Alpobasket, il Brixia Brescia e la Apu Udine. Il 2022 della Posaclima Ponzano ha però bisogno di una sterzata e l’occasione arriva domani sera con la trasferta di Bolzano in casa dell’Alperia.

Un autentico scontro diretto per le biancoverdi, nonostante la classifica non sembri dirlo: Ponzano infatti ha 12 punti, Bolzano appena 6 ma con diverse gare da recuperare rispetto alle trevigiane (ben tre in meno). Potenzialmente uno scontro diretto, sia in chiave salvezza diretta, che per chi vuole alimentare le speranze di agganciare quell’ultimo posto che al momento sembra vacante per i playoff.

Rispetto a Bolzano, la Posaclima ha il vantaggio di avere rodato maggiormente le gambe: le altoatesine hanno giocato infatti una sola partita nelle ultime settimane, a differenza di Ponzano che si è lasciata alle spalle una settimana orribile con tre sconfitte di fila, di cui due in casa.

Coach Anna Zimerle dovrà però fare i conti ancora con un roster tormentato dagli infortuni e soprattutto da un gruppo che deve cercare di uscire da un tunnel di risultati e soprattutto prestazioni che ha preoccupato tutto l’ambiente biancoverde dopo l’ottimo finale del girone d’andata.

“Ci aspetta la trasferta a Bolzano che è per noi uno scontro diretto – dice coach Anna Zimerle – ed importantissimo per poter invertire la rotta degli ultimi risultati sfavorevoli. Soffriamo ancora la defezione di Brunelli, il resto del gruppo sta bene e ha voglia di riscatto. Bolzano è squadra compatta che sa lottare e difendere il proprio campo.”