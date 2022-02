Posaclima Ponzano, finalmente si torna sul parquet: sabato il derby con la Alpo

Dopo l’ennesimo rinvio, la Posaclima Ponzano prova a ripartire dal derby contro AlpoBasket in programma domani sera alle 20,30 al Palasport di Villafranca. Una gara molto delicata per entrambe le formazioni, alla ricerca di una vittoria per dare una nuova propulsione ai propri percorsi in campionato.

Ponzano è reduce dalla doppia sconfitta contro Carugate e Brixia, quest’ultima fatale anche per la stessa Alpo tornata in campo dopo un mese senza gare ufficiali.

Tante dunque le incognite che possono pesare sulla sfida, oltre all’importanza della posta in palio. Ponzano recupera però la sua coach, Anna Zimerle, che tornerà a guidare la squadra dopo l’assenza nelle ultime due gare. Per quanto riguarda il roster, in dubbio la presenza di Anna Rescifina, per un problema al ginocchio, mentre si valuterà anche l’utilizzo di Giulia Zecchin, tornata a disposizione e pronta per il debutto.

“Affrontiamo Alpo in un periodo delicato della stagione – dice coach Anna Zimerle - Negli ultimi due anni si è aggiunto un valore nella buona riuscita o meno di un’annata ed è la capacità di gestire al meglio gli “stop and go” dovuti ai contagi. Detto questo andiamo a giocare a casa di una delle società che ormai da anni viaggia nella parte alta della classifica del girone nord. La squadra è un buon mix di elementi esperti e giovani dove tutte sono coinvolte e portano il loro contributo alla causa. A casa loro non sarà facile, ma Ponzano ha voglia di misurarsi per testare il suo grado di salute”. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di AlpoBasket con inizio alle ore 20,30.