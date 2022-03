Posaclima Ponzano, scocca l'ora del Derby di Marca con la Podolife Treviso

Squadra in casa

Il covid aveva costretto al rinvio. Ora finalmente si gioca. Questa sera alla Palestra Pascale di Treviso va in scena la sfida tra la Npt Podolife Treviso e la Posaclima Ponzano. Il derby con la D maiuscola, la gara probabilmente più sentita dalle due società di tutta la stagione. Come tutti i derby che si rispettino.

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento in un buon momento di forma: Treviso ha trovato due vittorie nelle ultime tre gare, lasciando l’ultimo posto in classifica a Torino, mentre Ponzano è reduce dal rinvio della gara con Brixia dopo aver espugnato il campo di Bolzano ed essersi riaffacciata in zona playoff.

Sarà una gara che mette in palio punti fondamentali per la classifica, ma anche una rivalità sportiva molto forte.

“Ci aspetta la gara probabilmente più attesa e sentita della stagione – dice coach Anna Zimerle – è un derby all’interno della stessa città. Quindi sono partite che non si sa mai che piega possano prendere. Treviso è cresciuta molto al di là delle vittorie delle ultime settimane. Da parte nostra stiamo abbastanza bene, anche se il rinvio con Brescia non agevola a tenere un ritmo gara alto. Però le ragazze si stanno allenando bene: siamo quasi al completo, ma dovremo ancora fare a meno di Greta Brunelli che sta proseguendo il suo lavoro di recupero”