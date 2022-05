Posaclima Ponzano tutto in una notte: Gara 3 con Udine vale la Semifinale

40 minuti. Tutta la stagione racchiusa in una sola partita. Da una parte la forza e l’ambizione di Udine, dall’altra il sogno di Ponzano. Questa sera (inizio ore 19) la Posaclima Ponzano torna al PalaBenedetti per l’ultimo e decisivo atto dei quarti di finale playoff: in palio un biglietto per le semifinali contro Castelnuovo Scrivia.

Si riparte dall’1-1 scaturito dopo i due match che hanno fatto saltare il fattore campo e la sfida tra due squadre che hanno dimostrato grande equilibrio. I favori del pronostico sono tutti per Udine, ma Ponzano potrà provare a cercare un altro colpaccio per scrivere un’altra pagina di storia nel diario di una stagione che sarà memorabile.

Provando a ridurre le palle perse e le disattenzioni difensive, infatti, la squadra di coach Anna Zimerle può provare il nuovo colpaccio.

Squadra al completo, nonostante la fatica per i 90 minuti (50 in gara1 e 40 in gara2) già giocati dalle due formazioni, che faranno i conti con la pressione della posta in palio. La partita sarà trasmessa in diretta sul Canale Youtube Apu Udine

“Domani andiamo a Udine consapevoli che loro siano e si siano confermati i favoriti di questa serie. – dice coach Anna Zimerle - Noi vogliamo onorare la maglia di Ponzano vendendo cara la pelle come fatto mercoledì in casa. Proveremo ad aggiustare quei dettagli che hanno permesso loro di esprimere al meglio il loro gioco e di concedere meno secondi palloni da giocare. Se guardiamo ai risultati abbiamo vinto di 9 e poi perso di 11, direi che le ragazze stanno giocando questa serie alla pari e se lo meritano per la lunga annata di lavoro.”.