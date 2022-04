Serie A2 femminile, la Regular Season chiude con il derby Ponzano-Treviso

Sarà il derbissimo contro la Podolife Npt Treviso a chiudere la regular season 2021/2022 della Posaclima Ponzano Basket. Sabato sera (palla a due ore 20,30) le ragazze di Anna Zimerle sfideranno infatti le rivali trevigiane in una gara molto sentita e molto attesa. All’andata Ponzano s’impose sulla sirena con una tripla di Giordano, questa volta dovrà fare attenzione alla voglia di Treviso di strappare altri due punti preziosi per migliorare il posizionamento

playout.

Le biancoverdi invece potranno giocare libere da pressioni, avendo già in tasca il pass per i playoff addirittura da settime in classifica, e vorranno chiudere nel migliore dei modi quella che è stata una stagione storica per a societàdel presidente Pizzolon. Per l’occasione il club biancoverde ha organizzato diversi eventi: Sponsor Day della sfida sarà POSACLIMA, main sponsor della società trevigiana, che omaggerà tutti i presenti alla sfida con un gadget.

Inoltre rimarrà attiva fino alla fine del primo quarto della partita, la votazione per eleggere l’MVP della stagione di Ponzano. Basterà sceglierla sui canali social, Facebook e Instagram: la giocatrice con il maggior numero di voti verrà premiata all’intervallo.



I biglietti sono acquistabili al PalaCicogna al costo di 5 euro per tutti gli over 18. Per l’occasione tutti i ragazzi e le ragazze Under18 potranno assistere alla gara gratuitamente. Per chi invece non sarà in zona, immancabile diretta grazie al nostro media partner STREAMING SPORT della gara sul canale Youtube.



“Per la chiusura della bella stagione regolare che abbiamo affrontato ospitiamo il derby con Treviso. – dice coach Anna Zimerle -É una squadra che è cresciuta molto tecnicamente e nella consapevolezza dei loro mezzi che ha nel collettivo la sua forza e come punta offensiva la loro straniera. Noi saremo al completo e vorremmo onorare la chiusura al Palacicogna prima dei playoff divertendoci e soprattutto facendo divertire.”.