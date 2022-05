Posaclima Ponzano, c'è Gara 2 per un sogno chiamato Semifinale

72 ore dopo è nuovamente tempo di scendere in campo. Ponzano e Udine tornano a sfidarsi dopo i 50 minuti che sono stati la grande sorpresa della prima giornata dei playoff: merito di Giordano e compagne capaci di vincere sul campo friulano e conquistarsi la possibilità domani sera (inizio ore 20,30) di andare in semifinale.

Dall’altra parte ci sarà una Udine ferita e desiderosa di riscattare il ko di gara1, per riportare la serie in Friuli e giocarsi l’accesso alla semifinale davanti ai propri tifosi. Insomma, i presupposti per una gara molto entusiasmante ci sono tutti, con Ponzano che potrà giocare senza pressioni e consapevole di vivere già un sogno, mentre Udine sa di non poter più sbagliare.

Squadra al completo per la formazione trevigiana, anche se bisognerà vedere quanto influiranno i due supplementari giocati domenica sulle gambe delle giocatrici.

“Arriva Udine per gara 2 di playoff e arriverà una squadra di leoni – dice coach Anna Zimerle - Ci aspettiamo molta aggressività difensiva che gli permetta poi di esprimere il loro gioco in velocità e campo aperto.

Cercheremo di non farci sorprendere ma riconosciamo il valore della seconda forza del nostro girone. Desideriamo divertirci e far divertire quanti verranno a vederci. Auspichiamo che il risultato di domenica abbia toccato il cuore di Ponzano e di vedere più persone accanto a noi”. La partita sarà trasmessa in diretta sul Canale Youtube di Streaming Sport, media partner del Ponzano Basket